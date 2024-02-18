Німеччина передала Україні непридатні для бою бронемашини за завищеними цінами, — Bild

Поставлені APC захищають тільки від ручної зброї та підходять для тилових операцій.

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Відомство оборони ФРН доставило в Україну бронетранспортери BATT UMG, які виявилися непридатними для бойових операцій і були придбані за завищеними цінами. Про це йдеться у виданні Bild.

Наприкінці травня уряд ФРН оголосив про постачання Україні 66 бронетранспортерів APC від компанії FFG. Ці бронетранспортери масою 10 тонн розроблені в США та виробляються за американською ліцензією в різних країнах світу. Постачання почалися в жовтні, і наразі Збройні сили України отримали 48 машин.

Згідно з інформацією з BILD, ці бронетранспортери виявилися повністю непридатними для експлуатації в умовах, що діють в Україні, а також узагалі для використання в бойових ситуаціях.

"У них тонка обшивка, немає протимінної та осколкової броні від артилерійського, ракетного та мінометного вогню. Поставлені APC захищають тільки від ручної зброї та підходять для тилових операцій", — ідеться в повідомленні.

Експерт із аналізу відкритих даних із BILD Юліан Рьопке з'ясував, що Міноборони ФРН спочатку розглядало два варіанти: легкі машини від FFG та важкі Fuchs від Rheinmetall. Перший варіант був обраний із обґрунтуванням "як найекономніше рішення, яке до того ж швидко доступне".

Цікаво, що в Міноборони ФРН покликаються на Київ, кажучи, що "посилений протимінний захист тоді не вимагала Україна". Водночас анонімний український чиновник розповів BILD, що, "звісно, ми хотіли б машини з протимінним захистом", але "німецька сторона їх не пропонувала".

Як вдалося з'ясувати під час розслідування, німецька FFG передала замовлення на всі 66 машин американському підряднику The Armoured Group (TAG). У результаті всі БТР зібрали на заводі TAG в ОАЕ. Звідти броньовики доставили в Україну із зупинкою в Німеччині.

За даними джерела, жоден із бронетранспортерів не був зібраний у Німеччині. Ціни державного контракту були завищені втричі: на світовому ринку бронетранспортери APC від TAG приблизно коштують близько 200 000 євро, тоді як Міноборони ФРН заплатило за них 600 000 євро за одну машину.

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали "безпрецедентний документ". Угодою закріплено, що у 2024 році Німеччина виділить 7 мільярдів євро на підтримку України. Також пункти стосуються санкцій, покарання РФ за напад, вступу до ЄС і ворожих активів.