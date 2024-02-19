"Паника была огромная": генерал объяснил, почему РФ взяла паузу в начале вторжения (видео)

Новый командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк рассказал, что в начале вторжения украинские воины уничтожили 7 вражеских самолетов. Тогда россияне поняли, что захватить Украину "за 2-3 дня" не получится.

В начале полномасштабного вторжения авиация противника "не давала нашим войскам поднять голову", россияне имели полное преимущество в воздухе. Однако Силы обороны наносили удары по аэродромам на вражеской территории, что заставило Россию сделать паузу и переместить свои самолеты в другие места. Об этом рассказал новый командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в интервью для "Радио Свобода".

По его словам, украинские военнослужащие приблизились к российским оккупантам максимально близко, чтобы атаковать аэродром "Миллерово" в Ростовской области. Павлюк добавил, что соответствующая атака была направлена в основном на создание психологического эффекта и вызвала у россиян панику. Тогда враг поднял самолеты в небо, которые разлетелись по всей территории Российской Федерации. Такая пауза, как добавил командующий Сухопутных войск ВСУ, дала возможность Силам обороны сосредоточиться и эффективнее работать.

По словам Павлюка, в первые дни полномасштабной войны царил хаос, было сложно разобраться, какие подразделения активно оборонялись, а какие — наступали.

"Артиллеристы молодцы, они четко работали. Паника среди россиян была огромная. Никто не ожидал, что по территории России нанесут удар в первый день войны", — подчеркнул он.

Кроме того, новый командующий напомнил, что в первый день полномасштабного вторжения оккупантов украинские военные уничтожили 7 вражеских самолетов. Тогда, добавляет Павлюк, россияне поняли, что захватить Украину "за 2-3 дня" не получится.

"После трех дней мы остановили основные силы противника, нанесли им достаточно мощное поражение. Мы увидели, что в бой уже бросают мобилизованных. Мы выстроили четкую линию обороны", — отметил он.

Также Павлюк добавил, что за три дня Силам обороны удалось разобраться, что делать дальше, защитники начали уверенно сбивать воздушные цели противника. Кроме того, после ликвидации большого количества российских самолетов в первые дни полномасштабной войны, летчики врага начали отстреливаться на расстоянии, преимущественно не поражая цели.

Напомним, ранее в The Wall Street Journal сообщили, что известное уже давно увлечение президента РФ Владимира Путина историей Украины и славянских народов, стало одной из причин начала войны РФ против Украины.