Мобилизация в Украине: кого могут оштрафовать на 51 тысячу гривен

Адвокат Роман Симутин предупреждает, что граждан, которые нарушили законодательство об обороне и мобилизации, могут даже задерживать на трое суток. Такие ограничения предусмотрены с целью выяснения обстоятельств правонарушения.

В Верховной Раде в настоящее время ведется разработка законопроекта правительства, направленного на усиление процесса мобилизации. Однако существуют ограничения и штрафы, которые будут введены за каждый день пропуска по повестке. Об этом рассказал адвокат Роман Симутин на YouTube-канале.

Согласно высказыванию эксперта, после принятия законопроекта будут введены следующие меры: запрет на выезд за границу, ограничения в праве управления, а также возможное исключение нормы об аресте счетов.

Одним из механизмов воздействия, который будет внедрен, является штраф в размере 51 000 гривен. Такая санкция предусмотрена в случае, если в течение 60 дней призывник не обновил свои учетные данные через ЦНАП, электронный кабинет или ТЦК, путем внесения изменений в санкцию статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Дополнительно предусмотрены возможные задержания на 3 суток лиц, нарушивших законодательство о обороне и мобилизации. Это будет осуществляться с целью выяснения обстоятельств случившегося.

Симутин отметил, что, возможно, штраф не будет настолько высоким, как это предусмотрено в законопроекте №10379. Однако, ясно, что после истечения 60 дней начальнику ТЦК не потребуется доказывать получение вами повестки и необходимости составления протокола, что на данный момент является обязательным.

Для этого дополняют ст. 258 КУоАП нормой, исключающей необходимость составления протокола, то есть сразу будет выноситься постановление со штрафом.

"А чтобы жизнь не была такой сладкой, вносят еще и изменения в ст. 210-1 КУоАП, согласно которой постановление начальник ТЦК имеет право вынести даже через 3 года. То есть увеличивая сроки привлечения к административной ответственности с двух месяцев до трех лет со дня совершения или выявления нарушения, — отметил специалист.

То есть, увеличивая сроки привлечения к административной ответственности с двух месяцев до трех лет со дня совершения или выявления нарушения.

Внесенное изменение в самом проекте закона указывает на обязательность уточнения учетных данных и появления в ТЦК независимо от того, сообщили ли вы о своем присутствии, что будет происходить через 60 дней и до истечения трехлетнего периода (известного как срок давности привлечения к административной ответственности).

Первым ключевым фактором является дата выдачи повестки. Например, если вы были уведомлены о явке, но не появились в ТЦК, в отношении вас может быть вынесено постановление.

День обнаружения наступает, например, когда вы не были зарегистрированы, не получали повестки и не обновляли учетные данные в течение 60 дней, несмотря на обязанность это сделать, и вас поймали за это через 2 года. В этом случае в отношении вас также могут быть вынесены постановления с наложением штрафа.

При продолжающемся нарушении, а как раз срок обнаружения подпадает под это определение, человека невозможно привлечь дважды к ответственности за один и тот же проступок.

Роман Симутин отметил, что до этого еще и меняют часть вторую ст. 210-1 КУоАП и убирают повторность.

Поэтому штрафовать каждый день у начальника ТЦК не получится.

Напомним, существуют основания, которые позволяют мужчинам не приходить в ТЦК и СП, даже если те получили повестки. Однако нужно предоставить соответствующие документы в их подтверждение.

Ранее заместитель начальника — начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киев территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Новосядлый рассказал, что украинское законодательство не определило конкретных мест для вручения повесток. Поэтому мероприятия по оповещению могут осуществляться в любом месте.