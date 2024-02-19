"Мы готовы": ВС РФ могут начать наступление на Горловском направлении, — боец ВСУ

По словам военнослужащего Евгения Иевлева, к сражениям на Горловском направлении ВСУ готовились не один месяц, понимая, что вражеская техника может развернуться в их сторону.

После захвата Авдеевки российские военные могут переместить свою военную технику и войска к направлению Горловки с целью стабилизировать фронт и уравновесить обстановку. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в эфире издания "Эспрессо".

"Мы держим полосу обороны на Горловском направлении. Всем известна ситуация, что наши военные отошли из Авдеевки на более выгодные рубежи", — отметил военный.

Согласно его заявлению, Вооруженные силы остаются в высшей степени боевой готовности, поскольку потенциальный противник может мобилизовать и разместить свою военную технику напротив них.

"Наше подразделение насколько может, дотягивается и отрабатывает дронами по технике и личному составу противника. Пока никакого движения захватчиков в нашу сторону не усматривается. Однако мы находимся в постоянной боевой готовности, потому что техника, которую подтянул враг, может развернуться и пойти на нас в любое время", — отметил военнослужащий ВСУ.

Он подчеркнул, что украинские вооруженные силы готовились к обороне на Горловском направлении в течение нескольких месяцев, осознавая потенциальную угрозу развертывания вражеской техники в их направлении.

"Мы подготовлены. Есть определенный участок, который придется пройти противнику и положить свою технику и личный состав. Если вы посмотрите на карту, то будет логично, что враг после Авдеевки будет понемногу давить на нашем участке, потому что ему нужно выравнивать линию фронта", — прокомментировал Иевлев.

Напомним, что, по оценкам ISW, успех российских войск в Авдеевке стал возможен из-за того, что россияне впервые за время большой войны обеспечили поддержку с воздуха наземным войскам.

Также сообщалось, что в ISW допускают дефицит ракет для ПВО, с которым могут столкнуться ВСУ. Нужно значительное количество систем ПВО, чтобы наносить удары по российским самолетам.