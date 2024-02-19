Для ударов вглубь Крыма: Украина может получить мощные баллистические ракеты большой дальности, — СМИ

США склоняются к поставке версии ракеты ATACMS большего радиуса действия. Для этого нужно, чтобы Конгресс одобрил увеличение финансирования для Украины, рассказали журналисты.

Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты большой дальности. Об этом сообщило издание NBC News.

Издание со ссылкой на двух официальных лиц в США заявило, что сейчас администрация Байдена работает над запросом украинских чиновников о предоставлении вооружения.

Поставка ATACMS

США начали поставлять Украине тактические ракетные системы ATACMS в конце 2023 года, однако это более старые модели и средней дальности. Сейчас страна склоняется к поставке версии ракеты большего радиуса действия, что позволит Украине нанести удары дальше вглубь временно оккупированного Крыма.

Из-за сопротивления бывшего президента США Дональда Трампа и республиканцев остается неопределенным финансирование страны для поставок оружия в Украину. По словам представителей Минобороны, страна имеет ограниченный запас ATACMS, поэтому "вряд ли отправят их в Украину без денег на пополнение запасов США".

Зато два американских чиновника заявили, что если Конгресс одобрит увеличение финансирования для Украины, США могут включить ATACMS большой дальности в один из первых пакетов военной помощи. Кроме этого, США готовы отправить Украине боеприпасы и артиллерию. Кроме этого, официальные лица не исключают обращения к союзникам с просьбой предоставить ракеты Украине и пополнить собственные запасы.

Ракеты большой дальности для Украины: что говорят в Белом доме

Представитель Министерства обороны отметил, что без дополнительного законопроекта о финансировании США не имеют пакет помощи в сфере безопасности, который можно предоставить Украине.

"В то же время я не буду рассуждать о содержании любых будущих пакетов, если будет принято дополнение. Мы сообщим вам, если это изменится, и если у нас будет новый пакет для объявления", — сказал он.

Напомним, 25 января военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что Украина сможет защитить определенную часть территории от атак ВС РФ. Для этого ВСУ получат необходимые самолеты и ракеты.

15 февраля стало известно, что Испания передаст Украине бронированные гусеничные машины M113 и другое оборудование. В частности, оружие для противовоздушной обороны, операций "воздух-воздух" и военно-морских операций.