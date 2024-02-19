Спецназ США получил полуавтоматические высокоточные винтовки MRGG-S (видео)

Винтовка использует патроны 6.5 Creedmoor калибра 6.5х47 с высоким баллистическим коэффициентом. Благодаря этому пуля дольше сохраняет свою скорость и хорошую ветроустойчивость, что в целом повышает точность стрельбы.

Командование специальных операций США (USSOCOM) начали получать на вооружение первые заказанные партии полуавтоматических высокоточных винтовок Mid Range Gas Gun-Sniper или MRGG-S. Об этом 19 февраля сообщили обозреватели Defensa.

Новые винтовки MRGG-S созданы на основе концепции AR10, но содержат многочисленные технические усовершенствования для повышения точности стрельбы. Всего USSOCOM намерено инвестировать не менее 29,2 миллиона долларов в 500 образцов нового стрелкового вооружения.

Винтовка предназначена для стрельбы патронами патрон 6.5 Creedmoor калибра 6.5х47, которые обладают высоким баллистическим коэффициентом, и благодаря этому по кучности не уступают калибрам .260 Rem и 6.5х47. За счет высокого давления, которое развивает патрон 6.5 Creedmoor при выстреле, пуля дольше сохраняет свою скорость и хорошую ветроустойчивость.

Также переход на новый калибр позволяет поражать живые цели на расстоянии до 1500 метров, однако пользователь оружия в качестве опции, может снять ствол и заменить его на классический 7.62x51 мм, причем сделать это достаточно легко.

Винтовка выполнена в цвете DDC (Desert Dirt Color), а ее нижняя и верхняя части изготовлены из авиационного алюминия. Верхний ресивер получил грязезащитную шторку, отражатель и досылатель, по типу таковых у винтовок AR. Ложе — Magpul PRS Lite Stock.

Винтовка имеет амбидекстровое управление и оснащена спусковым крючком Geissele Super Semi-Automatic Enhanced.

MRGG-S оснащена цевьем Geisele MK16 с верхней планкой размером 17,5 дюйма и 20-дюймовым стволом CRMOV, изготовленным методом точной холодной ковки, с хромированной расточкой для долговечности и точности с шагом нарезки 1:7,5.

Длина полуавтоматической винтовки составляет 1,04 метра, вес без оптического прицела — около 4 килограммов.

Ранее сообщалось, что лидер в области разработки дальнобойных и крупнокалиберных винтовок компании Barrett представила новую винтовку в линейке MRAD, которая была выпущена 1 декабря 2023 года. Оружие выпускается под патрон .416 Barrett, обеспечивая высокую точность стрельбы на дальние дистанции.