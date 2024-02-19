У армии США закончатся деньги для помощи Украине, если Конгресс не примет законопроект, — СМИ

По словам журналистов, если армия не будет получать средства, то уже к концу мая у нее закончатся деньги не только для Украины, но и для других операций в Европе и Африке.

Армия США оплачивает счета на сотни миллионов долларов, чтобы поддержать Украину. Если Конгресс не примет законопроект о финансировании помощи, то американским военным придется извлекать средства из других важных проектов. Об этом пишет CNN.

По словам журналистов, с октября 2023 года американская армия потратила более 430 млн долларов на различные проекты, включая обучение украинских военных, транспортировку техники и американских войск в Европу.

Издание пишет, что без одобренного Конгрессом бюджета на 2024 год и без дополнительного финансирования специально для Украины командование армии США имеет примерно 3 млрд долларов на оплату оперативных расходов.

Как рассказал журналистам высокопоставленный американский чиновник, если армия не будет получать средства, то уже к концу мая у нее закончатся деньги не только для Украины, но и для других операций в Европе и Африке.

Министр Армии США Кристина Вормут заявила, что ей приходится распределять средства, которые остались. Ей приходится выбирать, куда вкладывать "каждый доллар".

Издание пишет, что подготовка украинских военных продолжается, несмотря на то, что у Штатов закончились деньги, выделенные для Украины. Как рассказал полковник Мартин О'Доннелл, США обучают около 1500 украинцев на полигоне Графенвер в Германии. Также продолжается подготовка пилотов на истребителях F-16 на авиабазе Национальной гвардии Моррис в Аризоне.

Более того, как сообщается, в Украину также продолжает поступать американская техника из запасов армии в рамках предыдущих пакетов Президентского управления по сокращению штата и в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины.

Ранее СМИ сообщали, что Украина может получить мощные баллистические ракеты большой дальности. США склоняются к поставке версии ракеты ATACMS большего радиуса действия. Для этого нужно, чтобы Конгресс одобрил увеличение финансирования для Украины, рассказали журналисты.