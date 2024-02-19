"Любители стиля милитари": уклонисты примерили на себя пиксель, чтобы сбежать из Украины, — ГПСУ

Двое мужчин запланировали нелегальное "путешествие" за границу, узнав о такой "услуге" от знакомых. Перевозчик кроме маршрута побега организовал для них нетипичный "маскарад".

В Одесской области разоблачили перевозчика и вероятных уклонистов, которые прибегли к неожиданной маскировке. Деталями 19 февраля поделилась пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Пограничники на транзитном участке автодороги Одесса–Рени остановили 41-летнего мужчину. Как выяснилось, водитель помогал двум украинцам сбежать за границу.

По данным следствия, пассажирами были жители Черниговской и Полтавской областей. Об "услуге" по доставке уклонистов в Молдову они узнали от знакомых.

Однако инструкции от нелегального "туроператора" включали неординарную рекомендацию. Кроме маршрута движения, который должен был сбить с толку ГПСУ, мужчинам посоветовали одеться в пиксель. Сам водитель также надел камуфляж.

Каждый из беглецов был готов заплатить за свое "путешествие" 5-6 тысяч долларов. Однако в Молдове они так и не оказались, а военная форма избежать встречи с пограничниками не помогла.

Пресс-служба отмечает, что на "любителей стиля милитари" составили протоколы по статье о попытке незаконного пересечения границы. В отношении перевозчика было направлено сообщение в полицию — об обнаружении признаков преступления по статье о незаконной переправке лиц через границу.

Напомним, на Закарпатье двое беглецов застряли на дереве. Они хотели попасть в Венгрию, но не учли разлив местной реки.

14 февраля в ГПСУ проинформировали, что в горах обнаружили тело мужчины, который пытался сбежать в Румынию. Еще двух украинцев, с которыми он отправился в нелегальный поход, задержали румынские пограничники.