"Более 20 миллионов украинцев побегут на Запад": что будет если РФ победит в войне, – СМИ

По мнению иммиграционного адвоката Энди Дж. Семотюка, в случае поражения Украины в Китае, Северной Корее и Иране будут "воодушевлены неудачным лидерством Америки".

Если Российская Федерация одержит победу в Украине, то Владимир Путин нападет на страны Балтии, а Европа столкнется с новой волной украинских беженцев. Об этом говорится в статье иммиграционного адвоката Энди Дж. Семотюка для Forbes.

Семотюк считает, что развитие событий в Европе в случае поражения Киева "слишком предсказуемо".

"Как только Путин завоюет Украину, он нападет на страны Балтии – якобы для защиты тамошних русских меньшинств, а затем на Польшу. Действительно, он так и сказал. Мир будет втянут в войну", — заявил он.

Говоря о возможных последствиях такого сценария, авто публикации отдельно остановился на иммиграционном аспекте. Он отметил, что после начала полномасштабного вторжения шесть миллионов украинцев стали беженцами, а восемь миллионов – вынужденными переселенцами.

"По авторитетным оценкам, если Путин победит сейчас, более 20 миллионов украинцев побегут на запад", — говорится в статье.

Семотюк подчеркнул, что если украинских мигрантов в ЕС будет 20 миллионов, то расходы европейских стран на них могут превысить 1 триллион долларов в год. Он также пишет, со ссылкой на Politico, что новая долгосрочная холодная война с Россией, в которую будут втянуты США, может стоить примерно 4 триллиона долларов или больше в течение десяти лет.

Кроме того, адвокат считает, что в Китае, Северной Корее и Иране будут "воодушевлены неудачным лидерством Америки" и будут оказывать на Вашингтон давление, которое также истощит ресурсы США.

Напомним, 14 января экс-командующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав озвучил три сценария окончания войны в Украине, в двух из которых Киев проиграет.

Ранее, 22 декабря, президент Чехии Петр Павел заявил, что европейские страны должны поддержать Украину, исходя из собственных целей, чтобы отстоять образ жизни, собственную безопасность и будущее.