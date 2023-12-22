Помощь — наш приоритет: президент Чехии объяснил, чем грозит ЕС проигрыш Украины в войне

По словам главы Чехии Петра Павела, европейские страны должны поддержать Украину, исходя из собственных целей, чтобы отстоять образ жизни, собственную безопасность и будущее.

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Европейским государствам не следовало бы показывать "усталость от войны" в Украине, поскольку делать такие заявления могут лишь страны, которые непосредственно участвуют в конфликте. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает издание Le Monde.

"Честно говоря, об "усталости" могут говорить только Украина и Россия… В наших странах можно сказать, что мы привыкли к этой войне, но не устали. Наши города не бомбят, наших граждан не убивают. Единственное наше бремя касательно помощи Украине — это прием беженцев и определенное снижение комфорта. Мы не чувствуем страданий", — отметил чешский лидер.

Тем не менее, он подчеркнул, что если некоторые политики в Европе будут беспечно прибегать к использованию инфляции или повышения цен на энергоресурсы для манипулирования настроением избирателей против поддержки Украины, в ЕС могут возникнуть серьезные проблемы.

"Мы должны иметь мужество сказать нашим согражданам, что помощь Украине является нашим интересом", — отметил Павел.

В данном контексте президент Чехии выразил свое разочарование тем, что позиция Венгрии привела к блокировке выделения финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

"Если мы считаем, что война в Украине — это зло против правового порядка, что она затрагивает основы наших обществ, мы должны поддерживать страну, хотим мы этого или нет. Не из любви к украинцам, а чтобы отстоять наш образ жизни. Если позволить России победить, это создаст угрозу нашей собственной безопасности, нашему будущему", — заявил Павел.

Он считает, что чем скорее будет найдено решение вопроса финансовой поддержки Украины, тем более благоприятными будут перспективы для всех сторон.

Напомним, 20 декабря Виктор Орбан заявил, что когда Украина станет членом Европейского Союза, тогда вся помощь континента будет направлена Киеву. Венгерский премьер отметил, что еще ни одна страна в мире, которая находилась в состоянии войны, не хотела стать членом ЕС.

Ранее, 18 декабря, председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что ЕС союз перенес экстренный саммит, на котором должно было состояться согласование бюджета блока, а также голосование за выделение Украине помощи. Он отметил, что блоку нужно "еще немного времени", чтобы убедить Венгрию.