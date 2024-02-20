После захвата Авдеевки темпы наступления россиян замедлились, — ISW (карта)

По мнению экспертов ISW, пока не наблюдается никаких признаков того, как российские силы решат распределить свою живую силу, которая сконцентрирована возле Авдеевки.

Российским войскам, скорее всего, придется взять оперативную паузу, чтобы не допустить своего апогея под Авдеевкой. Такое предположение высказал в своем отчете за 19 февраля Институт изучения войны (ISW).

Аналитики Института не исключают, что перед возобновлением наступательных операций российские войска, вероятно, перебросят на Авдеевское направление подкрепление с других участков фронта. Об этом свидетельствует количество российских обстрелов за прошедшие сутки, которое значительно уменьшилось, о чем сообщил спикер оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лиховий. Кроме того, по официальной информации украинского командования, силы ВСУ отошли на новую линию обороны, которую заранее подготовили и укрепили на "нескольких уровнях".

Эксперты Института, которые говорят о замедлении наступательных операций россиян, не заметили признаков того, что ВС РФ перебрасывают в Авдеевку свежие резервы, хотя такие у российской армии есть. Сейчас подразделения армии РФ перегруппировываются и проводят "зачистку" города.

Фото: ISW

Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки "Хортица" Илья Евлаш предположил, что российское командование, скорее всего, перебросит свои силы, накопленные вокруг Авдеевки, на другие участки фронта в ближайшее время. При этом Евлаш заметил, что российским войскам понадобится, вероятно, не менее недели, чтобы осуществить это.

"ISW пока не наблюдает никаких признаков того, как российские силы решат распределить свою живую силу, которая дислоцируется вблизи Авдеевки", — говорится в отчете.

Ключевые выводы отчета ISW за 19 февраля

Россияне провели масштабный киберзахват украинских медиа-каналов для распространения фейковой информации об операции в Авдеевке, которая была направлена на создание паники в украинском обществе, ослабление морального духа украинцев и формирование недовольства и недоверия к украинскому командованию. Были взломаны аккаунты ведущих информационных изданий в социальных сетях, где хакеры разместили дезинформацию, в частности о предполагаемом массовом уничтожении украинских Сил обороны в Авдеевке.

Российское правительство смягчило требования к "соотечественникам", проживающим за рубежом, для получения разрешения на переселение в Россию. Правительство РФ объявило, что больше не будет требовать подтверждения владения русским языком при подаче заявления о переселении в Россию.

По информации Института, эмиратские банки начали ограничивать некоторые операции с российскими юридическими лицами и закрывать счета российских граждан еще в сентябре 2023 года. Причина — опасения относительно введения вторичных санкций со стороны Запада.

Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Донецка и на западе Запорожской области.

ISW сообщает, что российские власти вернули украинских детей, находящихся на оккупированной территории Украины и России, родственникам в Украине.

Напомним, 19 февраля Максим Жорин сообщил, что подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ некоторое время были в полном окружении российских военных в Авдеевке Донецкой области, однако смогли выйти.

Жорин также отметил, что российская оккупационная группировка не считает своих потерь. По его мнению, таких потерь, как в боях за Авдеевку, у оккупантов еще нигде не было.