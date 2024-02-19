Некоторые подразделения 3-й ОШБр были в полном окружении в Авдеевке: подробности от командования

Почти половина всех КАБов, которыми враг атаковал украинских бойцов в Авдеевке, падала на на территорию коксохимического завода, рассказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

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Подразделения Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины некоторое время были в полном окружении российских военных в Авдеевке Донецкой области, однако смогли выйти. Об этом сообщил майор ВСУ, заместитель командира бригады Максим Жорин в своем Telegram 19 февраля.

"Сейчас можем говорить, что определенное время некоторые подразделения Третьей штурмовой в самой Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти", — сказал Максим Жорин.

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По его словам, на территории Авдеевского коксохимического завода также не осталось ни одного украинского бойца. Он подчеркнул, что там ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений.

Также Жорин рассказал, что почти половина всех КАБов, которые "падали на голову" украинских военных в Авдеевке, пришлась на территорию коксохима.

Напомним, 19 февраля руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщил, что украинские военные имеют более выгодные позиции возле Купянска Харьковской области, чем в Авдеевке Донецкой области. По его словам, после отступления из Авдеевки бойцам ВСУ пришлось отступить и с других оборонительных позиций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в США понимают, что вывод украинских бойцов из Авдеевки связан с ослаблением военной помощи Украине. Он заявил, что президент США Джо Байден лично знаком с ситуацией на фронте.