"Насыпай им": 3-я ОШБр показала кадры рейда в оцепленной Авдеевке (видео)

Первый механизированный батальон Третьей штурмовой бригады совершил рейд в город для уничтожения личного состава врага и прикрытия собратьев, которые должны были выйти из населенного пункта. Россияне непрерывно накрывали украинских бойцов артиллерией и сбрасывали КАБы.

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В воскресенье, 18 февраля Третья штурмовая бригада опубликовала видео боев в Авдеевке, которую срочно перебрасывали на этот участок фронта для усиления украинской обороны.

На видеокадрах — интенсивные бои во время рейда 1-го механизированного батальона бригады, бойцы которого первыми зашли на захваченный оккупантом участок.

"Бойцы работают в условиях непрерывного вражеского огня артиллерии, сброса управляемых авиационных бомб и FPV-дронов и существенного численного превосходства сил противника. Несмотря на сложность ситуации, они не теряют боевой дух, продолжают выполнять задачи, действуют четко и слаженно", — заявили в 3-й ОШБр.

Во время боев защитники даже шутят, чтобы хоть немного ослабить напряжение:

- Я пошел на марксмена, чтобы быть дальше от линии фронта, в итоге еще ближе стал.

- А я — вообще минометчик.

- Здесь, походу, собрались все, кто хочет быть подальше: медики, марксмены, минометчики...

Также на видеокадрах один из бойцов получает ранение и кричит собратьям: "Я трехсотый!".

Военные 3-й ОШБр работают по оккупантам из станкового гранатомета и СПГ (станковый противотанковый гранатомет — ред.), наносят поражение врагу FPV-дронами, закладывают взрывчатку и успешно взрывают здания с оккупантами.

Напомним, 15 февраля, Третья штурмовая бригада подтвердила, что ее передислоцировали в район Авдеевки Донецкой области для подкрепления. Через два дня, 17 февраля, ВСУ начали отходить от Авдеевки. Бригада отошла на подготовленные позиции в окрестностях города и выровняла линию фронта.

Россияне в Авдеевке устроили самый настоящий ад, сбрасывая за день 60-70 КАБов. Бывший инженер по испытаниям конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап заявил, что такое количество управляемых авиабомб оккупанты ранее за неделю не сбрасывали по всему фронту.