"Насипай їм": 3-тя ОШБр показала кадри рейду в оточеній Авдіївці (відео)

Перший механізований батальйон Третьої штурмової бригади здійснив рейд у місто для знищення особового складу ворога та прикриття побратимів, які мали вийти з населеного пункту. Росіяни безперервно накривали українських бійців артилерією та скидали КАБи.

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У неділю, 18 лютого Третя штурмова бригада опублікувала відео боїв в Авдіївці, яку терміново перекидали на цю ділянку фронту для підсилення української оборони.

На відеокадрах – інтенсивні бої під час рейду 1-го механізованого батальйону бригади, бійці якого першими зайшли на захоплену окупантом ділянку.

"Бійці працюють в умовах безперервного ворожого вогню артилерії, скидання керованих авіаційних бомб і FPV-дронів та суттєвій чисельній перевазі сил противника. Попри складність ситуації, вони не втрачають бойовий дух, продовжують виконувати завдання, діють чітко й злагоджено", — заявили в 3-ій ОШБр.

Під час боїв захисники навіть жартують, аби хоч трохи послабити напругу:

— Я пішов на марксмена, щоб бути далі від лінії фронту, в результаті ще ближче став.

— А я – взагалі мінометник.

— Тут, походу, зібрались всі, хто хоче бути подалі: медики, марксмени, мінометник…

Також на відеокадрах один з бійців отримує поранення і кричить побратимам: "Я трьохсотий!".

Військові 3-ої ОШБр працюють по окупантах зі станкового гранатомета й СПГ (станковий протитанковий гранатомет — ред.), завдають ураження ворогу FPV-дронами, закладають вибухівки та успішно підривають будівлі з окупантами.

Нагадаємо, 15 лютого, Третя штурмова бригада підтвердила, що її передислокували у район Авдіївки на Донеччині для підкріплення. Через два дні, 17 лютого, ЗСУ почали відходити від Авдіївки. Бригада відійшла на підготовлені позиції на околицях міста та вирівняла лінію фронту.

Росіяни в Авдіївці влаштували справжнісіньке пекло, скидаючи за день 60-70 КАБів. Колишній інженер з випробувань конструкторського бюро "Антонов" Костянтин Криволап заявив, що таку кількість керованих авіабомб окупанти раніше за тиждень не скидали по всьому фронту.