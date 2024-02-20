"Был бы защищен": летчику РФ Кузьминову предлагали остаться в Украине, — Данилов

На вопрос журналиста, есть ли ответственность Киева в смерти Кузьмина, который добровольно покинул страну, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил, что "Украина обеспечивает на своей территории соблюдение законодательства".

Российскому летчику Максиму Кузьминову, который передал вертолет Ми-8 Киеву в августе 2023 года и недавно умер в Испании, предлагали остаться в Украине, где он "точно был бы защищен". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Украинской правде".

"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они (россияне. — ред.) так здесь могли бы бесчинствовать, как это произошло в Испании", — отметил он.

Также Данилов подчеркнул, что необходимо дождаться выводов испанской стороны относительно инцидента.

На вопрос журналиста, есть ли ответственность Киева в смерти Кузьмина, который добровольно покинул страну, он ответил, что "Украина обеспечивает на своей территории соблюдение законодательства".

"Соответственно у каждой страны свое законодательство, и каждая страна придерживается своего законодательства в обеспечении безопасности граждан, находящихся на территории той или иной страны", — говорит секретарь СНБО.

Пилот из РФ угнал вертолет Ми-8 и передал Украине: что известно

23 августа 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов сообщил, что российский вертолет Ми-8 приземлился на территории Украины. Вражеский борт перегнал российский пилот Максим Кузьминов, который контактировал с украинской разведкой в течение шести месяцев, чтобы сбежать из России вместе с вертолетом.

В частности, спецоперация "Синица" состоялась 9 августа 2023 года. На борту, кроме пилота, находилось еще два человека экипажа, их хотели взять в плен, однако не удалось, они были ликвидированы. За спецоперацию летчику обещали новые документы и денежное вознаграждение в размере 500 тысяч долларов.

Напомним, 2 октября 2023 года росСМИ сообщили, что ГРУ приказало ликвидировать российского пилота Максима Кузьминова. Сотрудник спецслужбы отметил, что россиянин "в суд не вернется, не доживет".