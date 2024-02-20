ВСУ отбили штурмы ВС РФ на Запорожском направлении и взяли в плен оккупантов (видео)

Вооруженные силы РФ безуспешно 11 раз штурмовали украинские позиции возле Малиновки и Роботино, сообщили в Генштабе ВСУ.

Ночь 20 февраля на Запорожском направлении была сложной, впрочем Вооруженным силам Украины удалось отбить все атаки российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование "Запад".

"Вчерашняя ночь была сложной. Атаки на Запорожском направлении все отбиты. Россияне уничтожены. Ситуация — контролируемая", — говорится в сообщении.

В ОК "Запад" констатировали, что украинские военные героически держат оборону и уничтожают противника.

"Отставить панику. Доверяйте ВСУ, не доверяйте идиотам с ютуба", — отметили в командовании.

Сдерживание российской армии нашими воинами показал украинский журналист и полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Twitter.

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке от 20 февраля также рассказал о ситуации на Запорожском направлении. По данным командования, ВС РФ за прошедшие сутки Силы обороны отбили 11 атак врага у Малиновки и Роботино.

Ситуация на Запорожском направлении. Фото DeepStateMap

Накануне, 19 февраля, группа российских оккупантов смогла прорваться в населенный пункт Роботино, но попала в плен к бойцам Сил обороны. Россиян взяли в плен бойцы 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Соответствующее видео распространил портал DeepState.

Аналитики добавили, что бои за село продолжаются, украинские военные сдерживают врага, который начал активные штурмы в данном районе.

Напомним, 16 февраля военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что российское командование собирает живую силу и технику для нового наступления, которое состоится на Запорожском направлении. Активизация подразделений ВС РФ состоится весной 2024 года.

По мнению экспертов ISW, после захвата Авдеевки темпы наступления российской армии замедлились. Пока не наблюдается никаких признаков того, каким образом российские силы решат распределить свою живую силу, сконцентрированную возле Авдеевки.