Большинство международных экспертов считают, что российское вторжение даже с иммиграционной точки зрения оказалось гуманитарным кошмаром.

Возможно, 20 миллионов украинцев эмигрируют, если Россия победит в Украине. Об этом сообщает Forbes.

Миграционные процессы способны усилиться в случае, если войска захватчиков достигнут успехов. Аналитики обратили внимание на то, что шесть миллионов граждан бежали из Украины, а восемь миллионов были внутренне перемещенными лицами внутри страны с начала вторжения.

Как отмечает издание, если РФ сейчас победит, более 20 миллионов украинцев сбегут на запад.

"Даже если выедут только три-четыре миллиона, бремя будет очень значительным. И это только иммиграционные последствия провала лидерства США на мировой арене", — говорится в материале.

С 24 февраля 2022 года, как информирует издание, более шести миллионов украинцев покинули свою страну, более 270 тысяч из них легально переехали в Америку. Большинство международных экспертов считают, что российское вторжение даже с иммиграционной точки зрения оказалось гуманитарным кошмаром.

Аналитики Forbes считают, что неспособность принять помощь Украине демонстрирует слабость властей США. Как только Палата представителей вернется, бюджетное давление и сроки станут приоритетными, поскольку американские законодатели в начале марта стремятся уложиться в сроки сокращения федеральных расходов. Это, по их мнению, вытеснит тему Украины из повестки дня Конгресса и, в конце концов, исчезнет из поля зрения.

Напомним, 10 февраля немецкое издание Welt сообщило, что подавляющее большинство беженцев, которые выедут из Украины в случае победы России, будут оседать в Западной Европе. Чтобы помочь десяти миллионам людей, нужны большие ресурсы, поэтому лучше вкладываться в оружие для ВСУ, чтобы такого не произошло.