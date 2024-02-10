Минимум 10 млн беженцев из Украины: в Германии прогнозируют последствия победы РФ, — СМИ

В Берлине опасаются, что понадобится спасать 10 миллионов беженцев после "распада Украины", заявили источники Welt. Границы для них закрывать не будут, уверены европейцы.

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Подавляющее большинство беженцев, которые выедут из Украины в случае победы РФ, будут оседать в Западной Европе. Чтобы помочь десяти миллионам людей, нужны большие ресурсы. Поэтому лучше вкладываться в оружие для ВСУ, чтобы такого не произошло. Об оценках возможного хода событий на российско-украинской войне рассказали на портале немецкого издания Welt.

Журналисты пообщались с представителями правительства и других государственных институтов относительно войны РФ против Украины. Анонимные собеседники, "информированные парламентарии" и сотрудники органов безопасности, сообщили, что в случае "распада Украины" в Западную Европу выедут не менее 10 миллионов украинцев. Подавляющее большинство из этих людей будет направляться именно в Германию, объяснили неназванные источники.

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Есть ответ относительно будущего войны от Министерства внутренних дел и Федеральной полиции, написали на портале. Представители этих ведомств "не хотят делать никаких прогнозов".

Также на Welt привели мнение депутата Бундестага Родериха Кизеветтера ("Христианско-Демократическая партия"). По его словам, европейцы должны компенсировать отсутствие помощи США. Если этого не сделать, то 10 миллионов новых беженцев в Европе — это "нижний предел", — процитировали слова Кизеветтера журналисты.

"Если мы не изменим нашу стратегию поддержки Украины, то худший сценарий массового оттока из Украины и распространения войны на страны НАТО станет гораздо более вероятным".

Еще один собеседник портала — исследователь миграции Джеральд Кнаус. Кнаус объяснил, чем поток беженцев из Украины будет отличаться от потока из Сирии. Например, чтобы не пропустить сирийских беженцев, Турция "возвела стену". Между тем Германия и Европа этого не будут делать для остановки украинцев, уверен исследователь.

Глава комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот ("Социал-демократическая партия Германии") в свою очередь перечислил, что нужно сделать, чтобы Украина не распалась, а победила:

предоставлять деньги для госбюджета Украины;

наращивать производство оружия в Европе, и делать это быстро;

закупать оружие для Украины по всему миру.

Германия и Украина — детали

Отметим, Германия с первых месяцев войны присоединилась к предоставлению оружия для Украины: раз или два в месяц на портале Бундестага публикуют информацию о пакете новой помощи. В январе поступило два пакета: в одном были ракеты для комплексов ПВО, различные виды бронемашин, во втором — небольшое количество патронов и 200 тыс. пайков.

9 февраля Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в США, где планирует поговорить с президентом Джо Байденом, сенаторами и чиновниками о войне в Украине и других вопросах безопасности. Между тем представитель правительства на пресс-конференции заявил, что страна планирует взять повышенные обязательства, чтобы заместить деньги на военную помощь, заблокированные республиканцами в Палате представителей Конгресса.

Напоминаем, 10 февраля в западных СМИ рассказали, что в Сенате США решили отделить помощь Украине от финансирования границы: ожидают финального голосования 13-14 февраля. Тем временем генсек НАТО призвал союзников ускорять выпуск оружия, чтобы не дать России победить.