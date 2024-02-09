Кто поможет вместо США: в Германии ответили, будет ли военная помощь Украине

Германия вместе с европейскими партнерами планируют предоставить Украине максимально возможную поддержку. Помощь будет даже в случае, если США не возобновят финансирование.

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Украина будет получить военную помощь от Германии и стран ЕС, если США не смогут возобновить финансирование. О возможных последующих действиях рассказал представитель Федерального правительства Германии во время пресс-конференции, которая состоялась 9 февраля. Основные тезисы пресс-конференции рассказали в заметке проекта German Aid to Ukraine (GAU, "Немецкая помощь Украине"), размещенном в соцсети X (Twitter).

Представитель Федерального правительства объяснил, что будет делать Германия, если от США так и не поступит "дополнительная помощь". По его словам, в таком случае Украина получит "любую помощь", которая будет способствовать ее победе.

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В поддержку Украины будут работать и остальные европейские партнеры, говорится в заметке. Чтобы Россия проиграла, они окажут поддержку "очень сильную, возможно даже более сильную".

German Aid to Ukraine (GAU) — немецкий информационный портал, показывающий различные направления помощи, которые Украина получает от ФРГ. На портале рассказывают об ускорении производства снарядов калибра 155 мм на заводе Rheinmetall, о закупке еще одного комплекса ПВО Skynex или о поставке 100 дронов Trinity от компании Quantum-Systems.

Германия и Украина — детали

Отметим, на сайте Бундесвера раз или два в месяц публикуют информацию о следующем перечне оружия и военной техники, которая передается в Украину. В одном из последних пакетов было небольшое количество снарядов, но 200 тыс. пайков. В пакете, о котором рассказали 17 января — патроны для сил ПВО, бронетехника разных видов, дроны и другое снаряжение.

Кроме того, в немецком правительстве продолжают дебаты о предоставлении ВСУ дальнобойных авиационных ракет TAURUS. Часть чиновников поддерживают эту идею, однако Олаф Шольц пока не согласовал предоставление такого вида оружия.

Тем временем в США шестой месяц подряд не поддерживают предоставление 61 млрд долл. для военной помощи Украине. Бойцы ВСУ, находящиеся на восточном фронте, рассказывают, что на линии фронта приходится экономить снаряды и заменять их FPV-дронами. 8 февраля украинский военный объяснил, что подразделения ВС РФ движутся вглубь Авдеевки, пытаясь взять украинцев в "оперативное окружение".

Напоминаем, 9 февраля Олаф Шольц прибыл в США, готовясь к переговорам с американскими чиновниками. В Украине новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опубликовал первые объяснения, как планирует действовать в ближайшее время.