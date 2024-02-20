"Положение ослабевает": Маск призвал Украину согласиться на условия Кремля (фото)

Миллиардер утверждает, что Украина уже проиграла полномасштабный конфликт, а тысячи молодых людей "погибли ни за что".

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Украина находится в проигрышной позиции в войне и должна стремиться к заключению "мирного соглашения" с Российской Федерацией. Об этом он написал в своем профиле в сети Twitter.

По его словам, Украине следовало сдаться России еще год назад. Вместо этого она выбрала путь сопротивления агрессору, что, по словам миллиардера, привело к бесполезным жертвам тысяч молодых людей.

"Да. Вопрос лишь в том, сколько людей умрет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение нужно было заключать год назад. С тех пор тысячи ребят погибли ни за что, а положение Украины с каждым днем ​​ослабевает", – выдал миллиардер.

Пост Илона Маска

Кроме того, Маск сделал репост заметки американского блоггера Wall Street Silver, который написал, что Украина якобы понесла поражение в войне с РФ и теперь должна согласиться на условия Кремля.

"Настало время для прекращения огня и мирных переговоров между Украиной и Россией. Украина проиграла эту войну и ничего этого не изменит. Украине не хватает людей для победы. 60 миллиардов долларов для Украины не изменят фактов. Россия собирается сохранить Крым и часть восточной Украины", – говорится в сообщении Wall Street Silver.

Миллиардер согласился с данным заявлением.

Пост Wall Street Silver

Напомним, что Илон Маск вместе с Дональдом Трампом и Сэмом Альтманом возглавили список самых опасных людей групп и организаций в интернете по версии американского журнала Wired.

Также Фокус отмечал, что проект Маска Starlink столкнулся с серьезной конкуренцией от компании HughesNet.