В оккупированном Мариуполе заметили технику ВС РФ с новой маркировкой, — Андрющенко (фото)

На транспортных средствах зафиксировано ромб и перевернутая V квадрате. Отметки можно увидеть как на грузовиках, так и на малых бронированных автомобилей.

На технике российских оккупантов в Мариуполе фиксируют новые маркировки. Об этом сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

Он отметил, что на транспортных средствах зафиксирован ромб (две V по сути) и перевернутая V квадрате. Это могут быть подразделения мотопехотного направления.

"Пока без выводов. Просто факт", — говорится в сообщении.

Большое количество новых подразделений зафиксировали в Мангушской части Мариупольского района по разным населенным пунктам. Основное отличие — новые маркировки как на грузовиках, так и на малых бронированных автомобилей.

Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Ситуация в Мариуполе в феврале 2024 года

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области 19 февраля были слышны взрывы. В районе поселка Рыбацкое, что в 14 км от города, вероятно, сбит российский самолет. Подконтрольные оккупантам паблики писали, что российская ПВО якобы перехватила баллистическую ракету ATACMS над Мариуполем.

Войска РФ активизировались на территории Мариуполя и используют необычные логистические маршруты. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предположил, что российские захватчики транспортируют боеприпасы и продовольствие для новых оккупационных подразделений.

По информации чиновника, грузовики оккупантов с боекомплектом следуют по маршруту Волноваха-Донецк. На автомобиль нанесена типичная маркировка — буква "V" в квадрате. В то же время указано, что перевозки по такому логистическому маршруту довольно необычны.

Андрющенко также 1 февраля сообщал, что российские оккупанты продолжают осуществлять милитаризацию Приморского района Мариуполя — там уже существуют две военные базы, одна из которых предназначена для ОМОНа. Рядом обустраивается еще одна база в районе бывшего Приморского райотдела полиции.

Напомним, 11 февраля в Мариуполе военный "Урал" оккупантов протаранил машину. В результате аварии погиб водитель.