Правительство Германии, вероятно, отправит крылатые ракеты Taurus Украине, — СМИ

Правительственная коалиция подготовила непубличное предложение, которое имеет целью доставить для украинской армии больше боеприпасов и дальнобойных систем.

Партии правительственной коалиции Германии уже подготовила предложение по вооружению для Украины, в котором упоминаются предоставления дальнобойных систем. Крылатые ракеты Taurus также могут передать, но они не указаны. Об этом сообщает Bild со ссылкой на Немецкое агентство прессы.

Коалиция, как говорится в сообщении, подготовила непубличное предложение, которое имеет целью доставить в Киев больше боеприпасов. Помощь касается и предоставления транспортных средств и систем вооружений. В Бундестаге на этой неделе должно состояться голосование по предложению.

В проекте прямо не упоминаются крылатые ракеты Taurus. Речь идет о том, что Украина благодаря этой помощи сможет осуществлять целенаправленные удары по стратегически важным целям, расположенным далеко в тылу российского агрессора в соответствии с нормами международного права.

Информацию о том, какие именно системы вооружения предоставят, пока не объявили. В правительственной немецкой коалиции убеждены, что украинские войска должны иметь возможность наносить удар по военным складам или путям снабжения, которые расположены далеко за линией фронта. Таким образом, украинские войска получат лучшую защиту.

Помощь от Германии для Украины

Немецкие власти заявляли, что предоставили Украине более 17 млрд евро помощи. Эта цифра включает и поддержку беженцев, из-за чего некоторые специалисты критикуют Берлин за способ подсчета. Правительство Олафа Шольца, по информации Deutsche Welle, завышает расходы Германии на оборону и оказание помощи украинской армии.

После телефонного разговора с президентом США Джо Байден 17 января немецкий канцлер объявил о своих намерениях предоставить военную помощь Украине на сумму более 7 млрд евро. По его словам, он и американский лидер едины в своем стремлении и в дальнейшем продолжали оказывать поддержку украинцам в борьбе с российскими оккупантами.

Германия в конце декабря отправила Украине "зимний" энергетический пакет помощи на почти €90 млн. Украинские энергетики используют оборудование, приобретенное на немецкие средства, чтобы провести ремонт разрушенных подстанций и электростанций.

Напомним, 9 февраля депутат Бундестага призвал наносить сокрушительные удары по РФ. По словам Родериха Кизеветтера, сама Германия не должна быть втянута в российско-украинскую войну, однако Украине следует помочь поражать военные объекты на территории РФ.