Гиперзвуковой беспилотник Mayhem: какое будущее у секретной программы ВВС США

Создание беспилотного гиперзвукового аппарата под большим вопросом из-за отсутствия ясности в вопросе оперативного применения такого БПЛА. Кроме того, программа осталась без финансирования.

Секретная программа Mayhem ВВС США по созданию гиперзвукового беспилотника, способного выполнять ударные и разведывательные задачи, похоже находится как минимум на стадии длительной паузы. Из-за проблем с финансированием, а также неочевидной потребностью в потенциале такого БПЛА будущее Mayhem под большим вопросом. Об этом сообщили обозреватели The War Zone.

Представитель исследовательской лаборатории AFRL, которая заключила контракт на 334 млн долларов по программе Mayhem, Брайан Риппл недавно заявил, что организация не получила финансирования в 2024 финансовом году. Это значит, что разработка цифрового дизайна и технологий, необходимых для создания гиперзвукового аппарата будет отставать год от года до тех пор, пока не будут предоставлены средства.

Между тем несмотря на очевидное отсутствие ясности в вопросе "оперативного применения" гиперзвукового летательного аппарата для ударных и разведывательных миссий, наработки в рамках программы Mayhem станут ступенькой к будущим гиперзвуковым возможностям, например, для гиперзвуковых самолетов. В частности, разработчиков могут заинтересовать наработки в области двигателей.

"Управление министра обороны продолжает уточнять возможности применения гиперзвуковых самолетов для повторного использования. Нас сейчас больше интересует турбинный двигатель с высокой производительностью", — сказали журналистам представители ВВС США.

Тем не менее, многоразовый беспилотный гиперзвуковой ударный и разведывательный аппарат, запускаемый с воздуха, безусловно, может принести пользу в различных оперативных сценариях, подчеркивают обозреватели. Такая система может быть идеальной для преследования целей, чувствительных к времени, или просто для сбора разведданных о них, в том числе в глубине запретных зон на предельных дальностях.

С другой стороны для этих целей могут быть задействованы спутники-шпионы, которые могут быть единственным вариантом для сбора информации об объектах. Однако они требуют слишком много времени на перезагрузку и предсказуемы, так как противник знает, когда они пролетят над головой.

Напомним, в США был произведен успешный пуск гиперзвуковой ракеты HAWC. В ходе полета боеприпас летел на высоте 18 км, а его дальность составила более 500 км.