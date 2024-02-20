"Бесконечный поток" колонн: РФ вывезла около 500 единиц сожженной техники из Авдеевки (видео)

Российские колонны из транспортных тягачей весь день могли везти сожженную военную технику из Авдеевки. Машины перебрасывали на утилизацию в Мариуполь Донецкой области, рассказали в украинском подполье.

Вооруженные силы Российской Федерации вывозят сожженную военную технику из Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Атеш" фиксирует переброску сотни сгоревшей техники из Авдеевки", — говорится в сообщении.

Агенты подполья целый день наблюдали "бесконечный поток" колонн из транспортных тягачей, которые, вероятно, везли сожженную военную технику из Авдеевки на утилизацию в Мариуполь. Вражеские колонны сопровождались гражданскими машинами ФСБ РФ. Тогда как на тягачах партизаны заметили ЗИЛы, КамАЗы, БМП, БТР и танки.

"Примечательно, что если наши агенты смогли подсчитать около пяти сотен сгоревшей техники, то сколько осталось в городе и в полях под Авдеевкой можно только догадываться", — рассказало подполье.

В "Атеш" отметили, что судя по такой куче российского металлолома, можно отметить "ужасные потери ВС РФ" при штурме, который характеризовался прорывом "на мясе и металле".

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 19 февраля сообщили, что российским военным, вероятно, придется взять оперативную паузу, чтобы не допустить своего апогея под Авдеевкой Донецкой области. Оккупанты могут перебросить подкрепление с других участков на фронте на Авдеевское направление перед восстановлением наступательных операций.

20 февраля в Минобороны Великобритании сообщили, что оккупантам не хватает боеспособности после захвата Авдеевки, тогда как им нужен отдых и переподготовка.