"Имеют достаточно сил": в 3-й ОШБр назвали основное направление наступления ВС РФ после Авдеевки

Украинские военные после отхода из Авдеевки Донецкой области заняли определенные рубежи обороны. Сейчас происходят интенсивные бои, однако не такие "жестокие", как были в городе, отметил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

Вооруженные силы Российской Федерации имеют достаточно сил и средств для дальнейшего продвижения. Майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что оккупанты будут продолжать это делать.

"У врага на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше. И они будут это делать", — сказал Максим Жорин.

Он отметил, что сейчас бойцы 3-й ОШБр вместе с другими подразделениями ВСУ заняли определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки Донецкой области. По словам Жорина, наблюдается большая интенсивность боев, однако "не настолько жесткая", как была в городе.

Майор отметил, что на сегодня основное направление для российских военных — поселок Ласточкино Донецкой области.

"Мы четко осознаем, что в самом городе пид*ры имеют достаточно сил для дальнейшего наступления", — подчеркнул военный.

Напомним, 20 февраля стало известно, что украинские военные разгромили колонну российской техники и отбили вражеский штурм в районе Ласточкино Донецкой области. Также ночью двое российских солдат пробрались в село, однако их ликвидировали бойцы ВСУ.

18 февраля спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий рассказал, что противник начал наступать в направлении села Ласточкино после захвата Авдеевки. Он отметил, что подразделения Сил обороны, которым угрожало блокирование, отвели на новые и более выгодные позиции.