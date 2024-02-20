ВС РФ усилили разведку: в Силах обороны Юга предупредили об угрозе массированного удара (видео)

Военные не исключают, что Россия готовится к массированной атаке. Когда развеивается туман, в небо вблизи фронта взлетают вражеские разведывательные дроны.

ВС РФ могут готовиться к новому массированному обстрелу Украины. Об этом в эфире телемарафона 20 февраля сообщила начальница пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Военная объяснила, что в условиях, когда развеивается туман, активизируется российская разведка. Небо в прифронтовой зоне насыщено вражескими беспилотниками, которые собирают информацию. Только за прошедшие сутки ВСУ уничтожили два разведывательных дрона оккупантов — "Куб" и ZALA.

"Мы видим, что потребность собрать информацию и активность внедрения этой деятельности, могут свидетельствовать о том, что враг готовит очередной массированный удар", — отметила Гуменюк.

В то же время, по данным ОК "Юг" РФ держит свои боевые корабли ближе к Новороссийску. По словам спикера, врага научило уничтожение "Цезаря Куникова", и теперь он боится расплаты за приближение к подконтрольным Украине берегам.

По состоянию на 20 февраля, по информации Сил обороны Юга, ситуацию вблизи пунктов базирования отслеживают два судна. Один корабль находится в Азовской акватории и контролирует проход через Керченский пролив.

"Ракетоносители все заведены в пункты базирования. Погода не способствует тому, чтобы разворачивать очень широкую корабельную группировку. Море штормит, но не настолько критично, чтобы это не дало возможности, например, привлечь к боевому дежурству ракетоносители, как надводные, так и подводные. Поэтому мы продолжаем отслеживать ситуацию", — добавила Гуменюк.

Комментарий Натальи Гуменюк (об угрозе обстрела — с 10:42)

Напомним, партизаны движения "Атеш" сообщили, что ВС РФ перебрасывают сотни сгоревшей техники из Авдеевки. Представители подполья предположили, что ее утилизируют в Мариуполе.

Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что за минувшие сутки ВС РФ четыре раза использовали химическое оружие.