США увеличивают помощь авиации: 1000 авиационных бомб Мk-82 направляются в Израиль

Вашингтон заинтересован в ускорении поставок авиабомб, отмечают обозреватели, несмотря на возникшую международную полемику вокруг израильской операции в Газе.

Соединенные Штаты намерены отправить около 1000 227-килограммовых неуправляемых гравитационных бомб Mk-82, чтобы поддержать ключевого союзника на Ближнем Востоке — Израиль, сообщает The Wall Street Journal.

Предоставление боеприпасов армии обороны Израиля осуществляется на фоне продолжающейся операции ЦАХАЛ против палестинских террористов в секторе Газа. Кроме того, ситуация обостряется и на севере Израиля, где периодически возникаю стычки израильтян с вооруженными формированиями "Хезболлы".

Американская сторона отмечает, что Вашингтон заинтересован в ускорении поставок авиабомб, так как военные операции Израиля направлены на предотвращение преступлений со стороны проиранских группировок в регионе. Хотя поддержание такого высокого уровня поставок боеприпасов для израильских операций вызвало международную полемику.

Авиационные бомбы Mk-82

Mk-82 — это тип неуправляемой бомбы общего назначения, которую иногда называют гравитационной бомбой из-за того, что для достижения цели она опирается на силу тяжести. Она относится к серии Mark 80 — стандартизированных авиационных бомб, используемых вооруженными силами США.

Вес Mk-82 составляет примерно 227 килограммов, включая вес корпуса бомбы, хвостовой части и взрывчатого вещества. Длина боеприпаса составляет около 2,2 м.

Боеголовка Mk-82 представляет собой взрывчатку из тритонала, которая является смесью тротила и алюминиевой пудры. Такое сочетание усиливает эффект взрыва бомбы, делая ее более разрушительной. Сама боеголовка весит около 87 кг.

Носителями данных авиабомб могут быть истребители F-16 Fighting Falcon и F/A-18 Hornet, а также бомбардировщики, такие как B-1 Lancer и B-2 Spirit. Эти боеприпасы также совместим с беспилотными летательными аппаратами, или дронами, что расширяет спектр возможностей его применения.

Ранее сообщалось, что согласно информации командования ЦАХАЛ, ликвидация боевиков группировки ХАМАС в секторе Газа продлится, как минимум, в течение всего 2024 года.