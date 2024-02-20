"Не мы начали эту войну": Сырский сделал заявление в День памяти Небесной Сотни
Главнокомандующий ВСУ напомнил о первом украинском военном, который погиб в перестрелке, защищая Украину от российских захватчиков в Крыму.
20 февраля Украина чтит память тех, кто погиб во время Революции Достоинства в 2014 году. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский высказался о Небесной Сотне и начале российской агрессии.
"10 лет назад российские захватчики приступили к коварной, ползучей и гибридной аннексии Крыма. В этот день хочу напомнить, что первый военнослужащий погиб за Украину в результате российской агрессии именно в Крыму", — написал он.
Сырский отметил, что погибшим был прапорщик Сергей Кокурин, который погиб в перестрелке против российских оккупантов 18 марта 2014 года. Тогда россияне штурмовали фотограммметрический центр ВСУ в Симферополе.
"Первые добровольцы двинулись в ряды добровольческих батальонов и Вооруженных Сил Украины, чтобы защитить Родину. Хорошо помню то время, ведь с 2014 года на войне, до сих пор бок о бок с собратьями прилагаем все усилия для победы Украины", — отметил главнокомандующий.
Сырский заявил, что сейчас идет война не только за независимость Украины и освобождение территорий от россиян. Так, продолжается война также за свободу и ценности свободного мира, в пользу которого Украина сделала цивилизационный выбор.
"Не мы начали эту войну – это неспровоцированное и преступное российское вторжение. Но нам эту войну нужно завершить освобождением всех наших земель. И наших людей", — написал Сырский.
По словам главнокомандующего ВСУ, глава Кремля Владимир Путин развязал в центре Европы самую масштабную войну со времени Второй мировой, руководствуясь идеологией так называемого "русского мира".
"Империя зла и ее марионетки мечтали за три дня завоевать Украину и захватить нашу столицу Киев. В то же время они не учли единства и устойчивости украинского народа. Оккупанты обломали свои зубы о несгибаемых титанов — защитников и защитниц Независимости Украины", — отметил он.
По словам Сырского, благодаря мужеству и стойкости украинских воинов, а также поддержке стран-партнеров, Украина держит оборону и наносит большой урон российским оккупантам.
"Уже десять лет Украина борется не только за свою свободу, но и за мир и покой для всего Свободного мира! Вечная память и вечная слава всем погибшим борцам за свободу Украины!" — отметил он.
Сырский поблагодарил каждого украинца, который обороняет свою Родину.
Кто такой Сергей Кокурин
Прапорщик Вооруженных Сил Украины. Погиб во время штурма симферопольского фотограмметрического центра. Первый убитый воин российскими оккупантами в российско-украинской войне, которая началась с аннексии Крыма, начиная с 2014 года. Кокурин во время штурма находился на наблюдательной башне на территории автопарка воинской части, доминантной точке, с которой просматривается вся территория части. Убит выстрелом в сердце из огнестрельного оружия.
Напомним, 16 февраля стало известно, что Сырский проведал раненого на фронте журналиста. Главнокомандующий ВСУ отметил, что знает все репортажи военкора Дмитрия Евчина, поэтому не мог не приехать к нему в больницу. Отдельно Сырский поздравил журналиста с профессиональным праздником и вручил ему медаль с грамотой.