"Мы повыбивали им зубы": Данилов оценил возможности повторного наступления РФ на Киев (видео)

По словам секретаря СНБО, не будет такого, что россияне будут "господствовать" в Украине. Он подчеркнул, что за 2 года полномасштабного конфликта ВСУ уничтожили тот российский потенциал, который у них был в феврале 2022-го.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сейчас у российской армии не те возможности, которые были по состоянию на февраль 2022 года и прокомментировал возможность повторного наступления на Киев. Об этом он рассказал на интервью Наталье Мосейчук в YouTube.

По словам Данилова, на сегодня у россиян нет того военного потенциала, который они имели в феврале 2022 года.

"Не будет такого, что они здесь будут господствовать. Они это собирались делать еще тогда, когда у них были совсем другие возможности. За эти 2 года войны мы выбили им те зубы, которые у них были в феврале 2022-го года. Наши войска их окружают, окружают, окружают и их больше не становится", — говорит секретарь СНБО.

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Кроме того, Данилов упомянул и обращение россиян за поддержкой к Ирану и Северной Корее.

"Если бы они были способны, они бы не обращались к КНДР или Ирану", — добавил он.

Напомним, ранее глава Службы разведки при Министерстве обороны Норвегии вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенс заявил, что Россия "берет верх" в военном плане в Украине благодаря поддержке со стороны КНДР и Китая. Киеву понадобится "существенная" военная помощь Запада, чтобы переломить ситуацию на фронте.

Кроме этого, издание The New York Times писало, что власти России, возможно, в обмен на ракеты и боеприпасы пытаются помочь Пхеньяну получить доступ к международной финансовой системе. Анализ британского аналитического центра безопасности показывает, что Пхеньян отправил Москве до 2,5 миллиона боеприпасов.