Сгодится для HIMARS: эксперт о новых ATACMS, которые могут передать США (видео)

По словам военного обозревателя Давида Шарпа, существует другой эффективный вариант ракет с хорошим радиусом действия — высокоточные боеприпасы GLSDB с дальностью до 150-160 километров, которые также можно запускать из реактивных систем HIMARS.

США пообещали передать Украине более современные модификации баллистических ракет ATACMS с большим радиусом действия. Какие возможности и преимущества будут иметь Вооруженные силы Украины, когда дождутся их, рассказал военный обозреватель Давид Шарп в эфире "24 канала".

Он подчеркнул, что в октябре 2023 года Украина уже получала ракеты ATACMS с кассетными боеголовками и дальностью действия 165 километров.

"Этим оружием здание или мост не уничтожишь, но удары по аэродромам могут быть эффективными. Однако дальность 165 километров — это совсем не покрытие Крыма. Это несколько покрытие континентальной оккупированной территории и немного территории полуострова. Кстати, их передали мало", — уточнил Шарп.

Если же ВСУ получают новые ракеты с радиусом действия 300 километров и унитарной боеголовкой, то это, по словам обозревателя, безусловно расширит возможности украинских военных по попаданию, например, по военным объектам во временно оккупированном Крыму (в случае отсутствия негласного запрета их использования) или в глубине других захваченных врагом собственных территорий.

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Однако Шарп сомневается, что США передадут ракеты в большом количестве. Он признал, что все лето 2023 года надеялся: Америка уже близка к решению.

"Вся логика говорила, что решение должно быть принято, тем более, что Великобритания и Франция привели пример и поставляли Украине ракеты соответствующей дальности, хотя и воздушного базирования. Это было странным", — прокомментировал обозреватель ситуацию с американской помощью.

Как подчеркнул Шарп, сейчас Украине в очередной раз сообщили о подобном решении, да еще и на фоне событий в Конгрессе.

"Можно предположить, если военную помощь для Украины наконец-то "разморозят" в США, то действительно тогда будут ракеты ATACMS. Но все же стоит дождаться политического решения конкретно по этим ракетам", — подчеркнул обозреватель.

Варианты ракет, подобных ATACMS

Шарп добавил, что существует другой вариант — высокоточные боеприпасы GLSDB с дальностью до 150-160 километров, которые являются гибридами ракет и бомб, которые также возможно использовать системами HIMARS. Обозреватель заверил, что этих бомб достаточно у американской администрации — чуть ли не десятки тысяч на складах, так же как и ракетных двигателей для их изготовления. Поэтому, подчеркнул он, если "разморозится" финансирование, можно будет наладить производство этих бомб в таком количестве, которое будет определять значительный потенциал для поставок.

"Ракеты на 300 километров также пригодятся. Тогда будет значительно меньше привязка к воздушным носителям и будет больше боеприпасов, достигающих различные цели на большой дальности", — отметил Шарп.

Он добавил, что это предоставит и значительное количество, и вариативность, и гибкость для возможностей ВСУ, потому что если есть привязка к самолету Су-24 и его обслуживанию, за которым тщательно следят россияне и пытаются попасть своими ракетами по аэродромам базирования этих воздушных носителей, то это несколько снижает эффективность.

"Другое дело, когда можно применять старый добрый HIMARS, который уже освоен и который может использовать эти боеприпасы с земли", — констатировал Шарп.

Напомним, что Палата представителей США ушла на каникулы, не рассмотрев законопроект о помощи Украине. Она вернется в Конгресс только 28 февраля. В Белом доме заявили, что такое решение подрывает национальную безопасность.