ВС РФ готовятся к новому массированному удару по Украине, — Гуменюк (видео)

Над прифронтовыми регионами и акваторией Черного моря активизировались вражеские разведывательные БпЛА, которые собирают информацию.

Российские оккупанты сейчас проводят авиаразведку на юге Украины, что свидетельствует об их подготовке к массированной атаке. Об этом в эфире "24 канала" рассказала начальница координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

Как отметила пресс-секретарь, о таких планах врага может свидетельствовать активизация разведки дронов над акваторией Черного моря, хотя после сбивания украинскими военными истребителей РФ оккупанты уже не так активно используют авиацию в этом регионе.

"Они (оккупанты. — Ред.) очень хорошо усвоили уроки прошлого года, в частности когда в конце 2024-го потеряли один самолет на суше и два над морем. Поэтому они сейчас не очень активны с применением вражеской тактической авиации, хотя время от времени над акваторией Черного моря рискуют собирать информацию", — уточнила Гуменюк.

Однако, по словам спикера, когда развеивается туман, очевидно, что над прифронтовыми территориями небо очень насыщено вражескими беспилотниками, которые собирают информацию. Гуменюк добавила, что накануне два таких разведывательных дронов типа "Куб" и ZALA были уничтожены.

"Мы видим, что потребность собрать информацию и активность внедрения этой деятельности, могут свидетельствовать о том, что враг готовит очередной массированный удар... Мы продолжаем отслеживать ситуацию", — подчеркнула Гуменюк.

Атаки России в ночь на 21 февраля

В ночь на 21 февраля оккупанты атаковали Украину зенитной управляемой ракетой С-300, управляемой авиационной ракетой Х-59, четырьмя крылатыми ракетами Х-22 и 19 ударными беспилотниками тип Shahed.

В результате боевой работы уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 и 13 из 19 "Шахедов" в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Часть из шести непораженных вражеских БпЛА не достигла своих целей.

Фото: Воздушные силы ВСУ

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Кроме того, по словам командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, на этот раз можно сказать, что летчику Су-35 повезло — он сманеврировал и больше не рискует.

"А вот экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "Вечного полета, братья". Имею хорошие результаты объективного контроля, чтобы никто не сомневался", — отметил он.

Напомним, что в ночь на 20 февраля российские оккупанты атаковали Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, управляемой авиационной ракетой Х-31 и 23-мя ударными беспилотниками типа Shahed.