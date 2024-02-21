"Выдающийся день для авиации": турецкий истребитель KAAN впервые поднялся в небо (фото, видео)

После серии наземных испытаний турецкий самолет 5 поколения совершил первый полет. Истребителем управлял летчик-испытатель Барбарош Демирбаш.

Турецкий национальный боевой самолет KAAN, который был разработан Turkish Aerospace Industries, впервые поднялся в небо. Об этом сообщает Defence Turk.

Утром 21 февраля 2024 года турецкий истребитель KAAN впервые поднялся в небо в рамках серии испытаний. В конце 2023 года самолет прошел ряд испытаний:

катапультного кресла;

статические испытания систем управления;

систем авионики;

запуск и тестирование двигателя;

проход на взлетной полосе.

После этого было разрешено осуществить первый взлет. Кроме этого в издании сообщают, что начато строительство еще двух тестовых самолетов KAAN. Готовность одного из них должна быть уже в середине этого года, а первый самолет поступит в строй Воздушных сил Турции в 2028 году.

KAAN в сопровождении F-16 Фото: SavunmaSanayiST

В прототипе KAAN используется американский двигатель F110, как и на F-16. Анкара подала запрос в США о совместном производстве двигателей GE Aerospace. Всего закуплено 6 двигателей для трех первых прототипов.

KAAN совершил первый испытательный полет Фото: Twitter / Selçuk Bayraktar

Известно, что испытательный полет совершил летчик-испытатель Барбарош Демирбаш. После приземления самолета зрители и разработчики встретили борт овациями.

Напомним, 15 февраля посол Боднар заявил, что Украина планирует приобрести турецкие истребители KAAN. К тому же украинские специалисты участвуют в разработке самолета 5 поколения.

20 февраля СМИ писали, каким будет новый авианосец ВМС Турции, который станет платформой для KAAN.