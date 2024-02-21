"Дождались HIMARS": российская армия могла потерять сразу три роты вблизи Волновахи (карта)

Российские военнослужащие ожидали прибытия генерал-майора Олега Моисеева, а командиры в момент удара построили их в чистом поле. Речь идет о мотострелках, которые прибыли в Украину из Забайкалья.

Вооруженные Силы Украины могли уничтожить три роты оккупантов благодаря удару американской реактивной артиллерийской системе HIMARS. Подробности сообщил Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя, в Telegram.

Окончательные данные о потерях неизвестны. В то же время российские телеграмм-каналы распространили фото с места удара. С места событий опубликовали видео и фотографии, но по этическим соображениям мы их не публикуем.

"И р*сня так красиво дымится рядышком...", — сообщил он.

Подразделения ВСУ нанесли удар, как сообщила российская служба ВВС, по построению мотострелков из Забайкалья. Жертвами удара могли стать десятки оккупантов.

В сообщении говорится о том, что украинские военные нанесли удар двумя ракетами из РСЗО HIMARS по полигону возле села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области. В этот момент на полигоне на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады (военная часть 06705). Ее постоянное место дислокации — город Борзя Забайкальского края.

В момент удара военнослужащие ожидали прибытия командующего 29-й армии Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева. Командиры выстроили их в чистом поле.

Фото: Google Maps

Удара по Трудовскому возле Волновахи

Заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась 20 февраля рассказал, что российские захватчики понесли значительные потери в результате ракетного удара по одному из военных полигонов в Донецкой области. Удар был нанесен по российскому объекту во временно оккупированном населенном пункте Трудовское под Волновахой в Донецкой области.

По предварительным данным, количество погибших российских оккупантов составило 65 человек. По количеству раненых — информации в сети нет.

Напомним, 21 февраля генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос сообщил, что бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный планировал вывести войска из Авдеевки раньше. По его словам, разведка не выполнила задачу, ведь вовремя не обнаружила попытки врага через подземные коммуникации добраться до украинских позиций.