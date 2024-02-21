Россияне попали дроном в здание, в котором проживали спасатели: есть раненые (фото)

В ночь на 21 февраля оккупанты также нанесли удары двумя беспилотными летальными аппаратами типа Shahed по Доброполью. Пострадали две женщины.

В результате обстрела Покровского района Донецкой области пострадали четверо спасателей. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области в Facebook.

Один из беспилотников попал в здание, где проживали спасатели. Они получили ранения.

Вечером 20 февраля также ракетному удару подвергся город Дружковка. Здание пожарно-спасательной части получило повреждения. Спасатели в результате обстрела не пострадали.

Донецкая областная прокуратура в Telegram сообщила, что в результате атаки россиян БПЛА на Доброполье пострадали две женщины.

В ночь на 21 февраля 2024 года оккупанты нанесли удары двумя беспилотными летальными аппаратами типа Shahed по городу Доброполье. В результате попадания средств поражения по жилому сектору получили телесные повреждения две женщины 37 и 63 лет, которые жили в одном из домов. Пострадавшим оказана медицинская помощь, а самая старшая женщина госпитализирована.

Обстрелы в Украине 20 февраля

В ночь на 20 февраля также фиксировали обстрелы со стороны российских оккупантов. Враг атаковал Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400. Также зафиксировали удары управляемой авиационной ракетой Х-31 и 23 ударными беспилотниками типа Shahed.

Удары С-300/С-400 происходили из Белгородской области Российской Федерации, Х-31 с временно оккупированной части Запорожской области. Из Приморско-Ахтарска запускали беспилотники.

В результате боевой работы сбиты все 23 "шахеды" в пределах Харьковской, Запорожской, Полтавской, Кировоградской, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей.

Напомним, 21 февраля генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос сообщил, что бывший Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный планировал вывести войска из Авдеевки раньше. По его словам, разведка не выполнила задачу, ведь вовремя не обнаружила попытки врага через подземные коммуникации добраться до украинских позиций.