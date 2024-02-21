"Тел слишком много": военный госпиталь ВС РФ в Крыму переполнен ранеными (видео)

В движении "Атеш" утверждают, что на территорию объекта в Симферополе круглосуточно пребывает транспорт с россиянами, которые получили ранения в боях на Запорожском и Авдеевском направлениях.

В связи с увеличением количества жертв среди военных армии РФ военный госпиталь в оккупированном Симферополе переполнен солдатами. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

"Основная причина безумного наплыва раненых и убитых, недавние штурмы в Авдеевке и на Запорожском направлении. Госпиталь буквально забит до отказа. Тела в основном везут в Камазах из-за того, что их слишком много", — отметили партизаны.

Также в "Атеш" подчеркнули, что военный транспорт регулярно заезжает на территорию военного госпиталя по улице Жуковского.

"Сколько еще людей должно погибнуть, для того, чтобы все наконец осознали, что у власти в России оказались подонки, воры и самые настоящие бандиты?" — добавили в сообщении.

Отметим, что недавно партизаны "Атеш" отметили, что главный военный госпиталь Москвы переполнил военными, а принимать новых пациентов медики отказываются. Проблема связана с отсутствием достаточного количества мест для размещения в палатах. Это и провоцирует ситуацию, поскольку часть из них вынуждена находиться в коридорах и даже в столовой.

Напомним, 8 февраля в партизанском движении "Атеш" сообщили, что агенты подполья зафиксировали дислокацию нескольких ракетных судов в порту Новороссийска, из которых оккупанты 7 февраля осуществили массированный обстрел Украины.

7 февраля партизаны зафиксировали перемещение военной техники российских оккупантов во временно оккупированной Горловке Донецкой области.