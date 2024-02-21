"Попрошайничаешь, чтобы они уцелели": россияне жалуются на ГУР, которое "блокирует" банковские карты

Один из российских волонтеров утверждает, что неизвестные звонят на "горячую" линию банка и сообщают, что нашли утерянную карту. Из-за этого банк ее блокирует, а восстановление занимает определенное время.

ГУР Минобороны Украины провело "спецоперацию" с банковскими карточками российских волонтеров. Из-за этого они не могут получать средства от россиян на помощь армии РФ. Об этом в своем телеграм-канале "Репортер Филатов" рассказал один из них.

"ГУР ВСУ просто "поразило" масштабом операций. Какие-то ушл**пки берут из открытых источников номер карточек, на которые ведутся сборы в поддержку армии, и звонят в техподдержку банка: якобы нашли утерянную карточку с таким номером, и банк ее блокирует. Мне заблокировали все карты, указанные в сборе", — проинформировал Филатов.

Он добавил, что только один банк вовремя разблокировал свою карту.

Также Филатов пожаловался, что российские оккупанты в интернете спродуют имущество, которое получили от волонтеров.

"Отправляешь ребят в бой, влезаешь в долги, попрошайничаешь, чтобы они уцелели, а потом на "Авито" находишь выданный тепляк. Сборы вести не хочу, птички заканчиваются, пончо нет", — пожаловался он.

Напомним, что украинские хакеры взломали аккаунт российского волонтера и на все собранные им средства заказали фаллоимитаторы.

Позже Z-волонтер Михаил Лучин подтвердил, что собрал 25 тысяч долларов на дроны для российских оккупантов, заказал их на китайском маркетплейсе, но после "помощи" хакеров получил партию фаллоимитаторов и страпонов на эту же сумму.