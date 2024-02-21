Китай показал модернизированный ударный вертолет Z-10ME: что известно о машине (видео)

Машина предназначена для борьбы с танками и бронетехникой противника, но может противостоять и вражеской авиации. Для этого Z-10ME оснащен ракетами класса "воздух-воздух" TY-90.

Государственная корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) на выставке авиации в Сингапуре представила ударный вертолет Z-10ME. Разработчики утверждают, что машина проста в обслуживании и может выполнять множество боевых задач в сложных условиях военных сценариев. О некоторых деталях события рассказали 20 февраля журналисты Global Times.

Z-10ME — это тип среднеразмерного многоцелевого ударного вертолета собственной разработки Changhe Aircraft Industries с приличными характеристиками, маневренностью в воздухе, огневой мощью, живучестью, эргономикой и надежностью.

Наблюдатели отмечают, что по сравнению с базовой версией Z-10, модернизированный Z-10ME, представленный на выставке, имеет дополнительную броню и датчики, которые обеспечивают вертолету более высокий уровень выживаемости на поле боя.

Основная задача вертолета – борьба с танками и бронетехникой противника, однако Z-10 имеет возможность работы и по воздушным целям, а именно по вертолетам противника. Для этого машина вооружена 70-мм ракетами НАР FS70B, управляемые ракеты GR5, ракеты класса "воздух-земля" CM-502KG и "воздух-воздух" TY-90. Также имеются 23-мм пушечная установка, снаряженную осколочно-фугасными боеприпасами и 280-килограммовый подвесной бак.

Машина оснащена радаром обнаружения целей, расположенном в носовой части, системой предупреждения о приближении ракет и системами направленного инфракрасного противодействия ракетам с тепловым наведением (ИК). Бак и 280-килограммовый подвесной бак.

"Демонстрация Z-10ME на авиасалоне в Сингапуре показывает, что Китай придает большое значение этой машине и рассматривает ее как ключевой продукт для продвижения на международном рынке", — подытожили эксперты.

Ранее сообщалось, что китайские ученые изобрели устройство, которое позволит сделать истребители J-10C и J-16 НОАК "самолетами-невидимками". Изобретение использует физические законы низкотемпературной плазмы.