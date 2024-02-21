Ситуация в Крынках не изменилась: в Defense Express прокомментировали заявления Шойгу

Плацдарм в Крынках имеет сковывающее значение и не позволяет противнику перебрасывать свои силы на другие направления, что сейчас крайне важно для общей ситуации на линии фронта, говорит Згурец.

Заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу о захвате Крынок на Херсонщине и "минимальных" потерях россиян в Авдеевке вызвали смущение у военкоров РФ, потому что являются ложью. Об этом в комментарии "Еспресо" сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Оба заявления Шойгу о потерях врага под Авдеевкой и по Крынкам являются лживыми. Они даже вызвали недоумение в среде российских военкоров. То есть уровень лживости Шойгу выходит за любые пределы. По поводу минимальных потерь от Шойгу, если 47 тыс. личного состава противника, уничтоженных украинской армией, являются минимальными потерями российской армии, то что такое большие потери? Что касается Крынок, ситуация там не изменилась. Этот плацдарм и дальше удерживается украинскими морскими пехотинцами", — пояснил Згурец.

Он отметил, что в Крынках ситуация остается сложной, но она кардинально не изменилась, а противник и дальше вынужден удерживать значительные силы на этом направлении.

"То есть этот плацдарм имеет сковывающее значение и не позволяет противнику перебрасывать свои силы на другие направления, что сейчас крайне важно для общей ситуации на линии фронта. Враг действительно будет принимать определенные меры, чтобы потеснить наш плацдарм. Были сообщения о переброске определенных сил, о попытках россиян атаковать Крынки с запада, чтобы обеспечить высадку российского десанта в тыл нашей группировки в Крынках. Все это нам известно. Если там появятся вражеские катера с десантниками, то они будут идеальной целью для наших дронов и нашей артиллерии. Ситуация на левом берегу Днепра остается сложной и прогнозируемой", — подчеркнул Згурец.

Заявления Шойгу о захвате Крынок

21 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с президентом РФ Путиным и сообщил, что Крынки на левом берегу Херсонщины были зачищены от ВСУ. Никаких доказательств с его стороны предоставлено не было.

В Силах обороны Юга заявления Шойгу опровергли. По данным украинского командования, штурмовые действия противника на левом берегу Днепра в Херсонской области не имеют никакого успеха, в связи с чем россияне прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов.

Аналитики ISW объяснили, зачем РФ распространяет фейки. Эксперты отмечают, что Кремль может все чаще заявлять о "победах" на поле боя для поддержки информационных усилий, которые одновременно "прославляют Путина и деморализуют Украину".

Напомним, что 13 февраля украинские военнослужащие подняли государственный флаг Украины на водонапорной башне в Крынках на левом берегу в Херсонской области.

12 февраля аналитики Института изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины сумели незначительно продвинуться в Крынках и там продолжались позиционные бои.