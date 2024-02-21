Некоторым предприятиям разрешили бронировать более 50% мужчин: кто избежит мобилизации

В Украине упростили процесс бронирования: какие предприятия будут бронировать больше всего мужчин

В Украине изменили критерии для определения предприятия важным для национальной экономики, что в результате становится основанием для бронирования военнообязанных работников от мобилизации. Об этом сообщили в Минстратегпроме 20 февраля.

Речь идет о двух вариантах бронирования мужчин — от 50% военнообязанных и до 50% включительно.

Вариант 1: от 50% работников

Предлагают бронировать от 50% работников, независимо от военно-учетной специальности. Это касается предприятий, учреждений и организаций, которые производят товары для военных, разрабатывают, модернизируют и ремонтируют военную и специальную технику и запчасти к ней, изготавливают боеприпасы и другие продукты оборонного назначения.

Такие предприятия должны соответствовать двум критериям:

находиться в стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем контракта;

товары, работы и услуги оборонного назначения должны составлять более 50% от общего объема производства.

Вариант 2: до 50% работников

Предлагают бронировать до 50% военнообязанных работников. Это касается предприятий, работающих в сфере промышленности, космической деятельности, самолетостроительной отрасли.

Предприятия должны соответствовать трем из пяти критериев:

быть в стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем контракта;

товары, работы и услуги оборонного назначения составляют более 50% от общего объема производства;

быть включенным в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов, в соответствии с законом Украины от 17.07.2020 № 808-IX "Об оборонных закупках";

должно участвовать в реализации задач и мероприятий, предусмотренных государственными целевыми программами в самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности;

должно изготавливать товары, выполнять работу и предоставлять услуги для предприятия ОПК.

Рабочая группа, образованная Минстратегпромом и представителями других заинтересованных органов государственной власти, принимает решение о соответствии того или иного предприятия этим категориям.

Напомним, юрист Сергей Савинский рассказал, что в случае принятия нового законопроекта о мобилизации повестки смогут вручать не только в публичных местах, но и отправлять через электронный кабинет призывника.

Адвокат Роман Симутин сообщил, что после принятия документа об усилении мобилизации мужчин, которые будут игнорировать вызовы в ТЦК, могут оштрафовать на 51 тысячу гривен.