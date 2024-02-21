Способна ли РФ начать новое наступление на Харьков или Киев: в ГУР прокомментировали

Российская армия не имеет стратегических резервов для проведения нового наступления на другом направлении. По словам Вадима Скибицкого, подразделения уже вовлечены в войну против Украины.

Генерал-майор Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил, что РФ не способна начать новое наступление в Харьковской, Сумской, Черниговской или Киевской областях.

В СМИ все чаще фигурирует информация, что ВС РФ якобы могут начать новое наступление против Украины с северо-восточного направления. Однако по словам Скибицкого, РФ не способна проводить две одновременные стратегические операции. В начале полномасштабного вторжения у врага было два стратегических направления:

юго-западный — полоса ответственности Южного военного округа ВС РФ;

западный — полоса ответственности Западного военного округа ВС РФ.

"Харьков, Сумы, Чернигов, Киевщина — это западное стратегическое направление. Города, где сейчас идут активные боевые действия — это юго-западное стратегическое направление. На сегодняшний день Россия продолжает стратегическую операцию только на одном направлении. У нее нет ни войск, ни сил, ни средств, чтобы проводить мощную наступательную операцию на западном стратегическом направлении", — пояснил Скибицкий.

Также он добавил, что у оккупантов нет стратегических резервов. Сейчас 18-я армия, 25-я армия и 3-й армейский корпус — все воюют против Украины, поэтому резервов нет. Стратегическая операция к тому же предусматривает ежедневное продвижение на 20 км вглубь. Оккупанты штурмовали Авдеевку более четырех месяцев, поэтому о стратегическом наступлении ВС РФ речь тоже не идет.

"Основные усилия россиян сейчас сосредоточены на Авдеевке, Купянске, Лимане. Почему? Потому что задача, которая стоит, и ближайшие полгода будет оставаться однозначно такой же, — выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. И второе — это удержание захваченных территорий. Противник захватил часть Херсонской области, часть Запорожской, и они их будут пытаться удержать, потому что им необходим сухопутный коридор в Крым, необходима система логистики, которая идет через Крым, подвоз боеприпасов, техники, личного состава на южное направление. Большие десантные корабли мы уничтожаем, они уже ничего не возят. Если их там осталось четыре или пять, они тоже будут потоплены", — пояснил представитель ГУР.

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов спрогнозировал новое контрнаступление ВСУ в 2025 году.

Ранее британская разведка предположила, что ВС РФ не хватает боеспособности, чтобы немедленно воспользоваться захватом Авдеевки, поэтому им нужен период отдыха и переподготовки.