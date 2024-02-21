Ежегодно поставляют новые самолеты: в ВСУ назвали количество боевой авиации РФ

Россияне могут "пафосно" заявлять о поставках "партий" самолетов, однако это могут быть только две или четыре единицы. В прошлом году враг получил четыре СУ-30СМ и несколько СУ-34, рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

Российская Федерация имеет около 1500 боевых самолетов. Также оккупанты имеют устаревшие борта на хранении. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "Укринформу", опубликованном 21 февраля.

"У России много авиации. Примерно 1500 боевых самолетов, которые Россия имеет в составе по всей территории, плюс есть какие-то устаревшие на хранении. Вертолетов тоже у них достаточно", — сказал Юрий Игнат.

По его словам, россияне ежегодно поставляют новые самолеты, однако их "не так много". Враг говорит "партия", однако это может быть две или четыре единицы. В частности, в прошлом году было поставлено четыре самолета СУ-30СМ и несколько СУ-34. Юрий Игнат отметил, что это не так много, как оккупанты "пафосно заявляют", однако уничтожено украинскими военными — много.

Юрий Игнат рассказал, что также в РФ есть заводы, которые могут восстанавливать ресурс для старых самолетов. Однако он отметил, что украинские беспилотники могут атаковать российские цели, в частности они долетают и до Москвы.

Какое количество авиации потеряли ВС РФ

По сообщению Генштаба ВСУ от 21 февраля, оккупанты потеряли 338 самолетов, 325 вертолетов и 7560 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

Напомним, 21 февраля военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что украинские бойцы научились сбивать вражеские самолеты на линии боестолкновения. Ранее это было невозможно из-за малого радиуса ПВО в районе.

1 февраля обозреватели Bulgarian Military сообщили, что российская Объединенная авиационная корпорация хочет начать поставки модернизированного многоцелевого истребителя Су-57 с новым двигателем АЛ-51Ф1.