Местные жители курорта в Испании рассказали, что Максим Кузьминов переехал осенью и зарабатывал на ремонте. По данным СМИ, в 30 километрах от места жительства российского пилота останавливался Владимир Путин.

В одном из районов курортного муниципалитета Вильяхойоса в испанской провинции Аликанте убили 28-летнего российского пилота Максима Кузьминова, известного благодаря его сотрудничеству с ГУР. Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте преступления.

Всего в нескольких сотнях метров от места гибели Кузьминова развеваются украинские флаги. Местные слышали о происшествии, но до новостей об убийстве не знали, что мужчина был особенным.

Фото с места событий Фото: Телеграф Фото с места событий Фото: Телеграф

Журналисту рассказали, что россиянин перебрался в курортный городок примерно осенью 2023 года. Он проживал в современном жилом комплексе Cala Alta, популярном среди украинцев, россиян и выходцев из других стран Восточной Европы. В частности, владельцами жилья там есть и отставные российские силовики.

Однако некоторые местные признались, что знали о прошлом Кузьминова. Выяснилось, что он сам делился историей, как приземлил в Украине российский военный вертолет Ми-8.

"Рядом с ЖК — кафе, офисы и магазины; в нескольких минутах ходьбы — побережье Средиземного моря. Кузьминова описывают как неприметного, вежливого одиночку, вопреки заявлениям российских ресурсов о его проблемах с наркотиками и алкоголем", — передали в СМИ.

Фото с места событий Фото: Телеграф Фото с места событий Фото: Телеграф

По словам местных, Кузьминов работал в Испании разнорабочим — выполнял ремонт на заказ. Условия кажутся идеальными, однако журналисты EL ESPAÑOL узнали об одном "но".

Сообщается, что примерно в 30 километрах от Cala Alta может находиться собственность президента РФ Владимира Путина. По данным СМИ, лидер страны-агрессора неоднократно бывал там, но собственность может быть оформлена на другое лицо или компанию.

Кузьминова застрелили в гараже и переехали тело на его же машине: новые детали убийства

По данным EL ESPAÑOL, изрешеченное пулями тело Кузьминова нашли 13 февраля в гараже.

"Мертвый лежал лицом вверх на пандусе гаража", — рассказал смотритель дома Рубен.

Он убежден, что убийца или убийцы использовали глушитель. Мужчина объяснил, что в момент преступления убирал гараж, поэтому должен был услышать выстрелы.

"Единственное, что я услышал, это звук машины, которая очень быстро выезжает из гаража, но я не придал этому значения", — вспомнил Рубен.

По информации СМИ, преступник или преступники скрылись на белой машине марки Hyundai. Эту машину на месте № 29 припарковал Кузьминов, впоследствии его тело переехали на ней.

Фото с места событий Фото: Телеграф Фото с места событий Фото: Телеграф

По словам соседей, российский пилот жил на девятом этаже. Сообщается, что квартира принадлежала его друзьям — супругам из Украины или России, у которых есть дочь.

Рубен предположил, что Кузьминов попытался убежать до того, как в него выпустили по меньшей мере 6 пуль. Об этом свидетельствует то, что тело нашли на пандусе, через который машины проезжают для выезда на улицу.

Журналисты отмечают, что детали преступления указывают на "профессиональную холодность" убийцы или убийц. Убийство произошло в гараже, который находится в нескольких метрах от штаб-квартиры местной полиции, а в ЖК есть камеры видеонаблюдения. Машину Кузьминова сожгли, очевидно, для устранения следов.

Напомним, сообщалось, что у Кузьминова были документы, которые узнавали его как 33-летнего украинца. В испанской полиции отмечали, что они могут быть фальшивыми.

Полномочный посол Украины Роман Бессмертный заявлял, что в Европе работает "очень серьезная сеть", развернутая российскими спецслужбами. По его словам, убийство Кузьминова это доказывает.