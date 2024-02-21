"Сегодня снова полигон": ВСУ ликвидировали оккупантов во время построения, — соцсети

Российские военные называют произошедшее "трагедией" и обвиняют в этом командование. Украинский военный Евгений Карась заявил, что количество погибших достигает почти сотни человек.

Российские военкоры сообщают, что Вооруженные силы Украины ударили по полигону. В частности, соответствующее сообщение появилось в телеграмм-канале "Позывной OSETIN" 21 февраля.

"Сегодня снова полигон. Херсонская область", — говорится в посте.

Автор контента пожелал оккупантам "Царства Небесного". Точное количество жертв и пострадавших неизвестно.

Пост об ударе по полигону ВС РФ 21 февраля Фото: Скриншот

Об ударе по полигону также проинформировали в телеграм-канале "Два майора". Там подчеркнули, что такое происходит уже не впервые.

"Товарищи офицеры и младшие командиры. Пожалуйста, берите ответственность на себя", — добавили авторы контента.

Пост об ударе по полигону ВС РФ 21 февраля Фото: Скриншот

В телеграм-канале "Тринадцатый" тоже прокомментировали произошедшее, назвав его "трагедией". Вражеский военкор раскритиковал руководство за безответственные построения, которые становятся удобной целью для ВСУ.

"Сегодня на полигоне в Херсонской области произошла тоже трагедия. И до этого, в начале февраля, еще был случай, я об этом не писал. Случай — уже третий", — отметил автор контента.

Что говорят в Украине?

Удар по полигону подтвердил участник российско-украинской войны Евгений Карась.

"На полигоне в Херсонской области сегодня двумя ударами положили под сто боевиков РФ", — написал он.

Карась добавил, что детали будут "скоро" и описал атаку как "очень кровавую".

Евгений Карась об ударе по полигону на Херсонщине Фото: Скриншот

Блогер Сергей Стерненко отметил, что на временно оккупированной территории Херсонщины произошла "новая массовая ликвидация россиян". Военнослужащий и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан отметил, что "флешмоб продолжается".

Сергей Стерненко об ударе по полигону на Херсонщине Фото: Скриншот Анатолий "Штирлиц" Штефан об ударе по полигону на Херсонщине Фото: Скриншот

Напомним, 20 февраля стало известно об ударе по полигону в Донецкой области. Российский военкор подтверждал гибель 65 бойцов.

Впоследствии OSINT-расследователь информировал, что в результате удара по полигону в Донецкой области мог погибнуть командир 36 ОМСБр Гусейн Мусаев.