Пытал в Бородянке: на полигоне в Волновахе мог погибнуть комбриг 36 ОМСБр, — соцсети (фото)

Российские власти не объявляют траур по военным ВС РФ, по которым прилетело под Волновахой. Россияне, которые живут возле в/ч на Забайкалье, скорбят из-за событий в Украине.

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Во время прилета двух ракет HIMARS по российскому полигону под Волновахой мог погибнуть комбриг 36 ОМСБр Гусейн Мусаев. О судьбе оккупанта, возглавлявшего воинскую часть 06705 на Забайкалье, рассказал OSINT-расследователь с ником Necro Mancer в соцсети X (Twitter).

OSINT-расследователь заметил сообщение в группе "Забайкалье Чита" в запрещенной российской соцсети.

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В сообщении говорилось о Гусейнове: рассказали, что он находился на Волновахском полигоне, по которому ВСУ ударили 20 февраля. Утверждается, что обезврежено 67 человек, также есть определенное количество раненых. Полный список погибших еще уточняется. Местные власти Борзинского района Забайкальского края РФ объявили траур.

Полигон под Волновахой — сообщение в соцсети Фото: Скриншот

В заметке, также публикуют фотографию россиянина, который погиб на украинской территории.

Полигон под Волновахой — военный ВС РФ Мусаев Гусейн Фото: Из открытых источников

На момент публикации статьи сообщение о Гусейнове было удалено, однако его все же можно увидеть в архиве поисковой системы. Кроме того, есть ряд комментариев, в которых россияне скорбят по погибшему оккупанту и волнуются, что местный губернатор Александр Осипов не объявил траур.

Полигон под Волновахой — впечатления от прилета Фото: Скриншот Полигон под Волновахой — отзывы о погибших Фото: Скриншот

Отметим, Осипов в Telegram-канале не упоминает об инциденте в Волновахе. Вместо этого он пишет о спортивных достижениях россиян.

Между тем в сообщениях Генштаба ВСУ, журналистов и народного депутата Юрия Мысягина можно узнать, чем особенна 36 отдельная мотострелковая бригада ВС РФ. В частности, отдельные подразделения этой бригады совершали военные преступления в городе Бородянка Киевской области — против них открыто уголовное производство. Кроме того, украинское командование весной 2022 года сообщило, что это подразделение потеряло 60% состава и его срочно отозвали на восстановление.

Преступления 36 ОМСБр ВС РФ под Бородянкой Фото: Скриншот

Полигон под Волновахой — детали событий 20 февраля

О чрезвычайном происшествии в селе Трудновское неподалеку от Волновахи стало известно от российских военкоров днем 20 февраля. Утверждалось, что на полигоне состоялось построение нескольких подразделений ВС РФ и именно в тот момент якобы прилетели две-три ракеты HIMARS. По предварительным оценкам могло погибнуть около 70 российских военных — Минобороны России информацию не подтвердило. Однако в сети опубликовали кадры, снятые на месте событий: на видео видно массированное обезвреживание оккупантов.

Отметим, ранее Фокус писал о еще одной отработке HIMARS по базам врага. Событие произошло накануне нового года в Макеевке: ракеты прилетели в момент поздравления президента РФ Владимира Путина. По ориентировочным оценкам, в месте базировании оккупантов могли быть обезврежены до 300 человек.

Напоминаем, 21 февраля в США сообщили о предоставлении Украине особых снарядов ATACMS, которые можно запускать с РСЗО HIMARS. Между тем польские установки такого типа оборудовали системами "Гладиус" для воздушной дистанционной разведки.