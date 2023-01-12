РосСМИ опубликовали кадры застолья "мобиков", погибших в Макеевке при ударе из HIMARS (фото)

Родственники погибших не верят в официальные версии Минобороны и утверждают, что мобилизованных не могли отследить по смартфонам, поскольку российские сим-карты они выбросили еще до пересечения госграницы.

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РосСМИ опубликовали снимок застолья захватчиков, который был сделан накануне удара Сил обороны Украины по ПТУ в Макеевке. Фотография была обнародована российской службой ВВС, которая также пообщалась с родственниками погибших "мобиков".

По словам журналистов, члены семей ликвидированных оккупантов не верят в официальные версии Министерства обороны РФ, которое настаивает, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по ПТУ в Макеевке из-за смартофов, чьи сигналы якобы были запеленгованы.

Один из собеседников утверждает, что мобилизованные выбросили российские сим-карты еще в Ростове-на-Дону.

"Потом их командир водил в специальное место, где они покупали украинские симки. Связывался он с нами по Телеграму… Звонил он нам и 31 декабря три раза, они готовились к празднику, жарили шашлык и накрывали на стол. Последний звонок был в 22 часа по мск, сказал, что сейчас покушают и спать пойдут, устали сильно", — рассказал родственник одного из погибших.

Еще один собеседник поставил под сомнение версию Минобороны РФ о 89 военнослужащих, которые погибли в результате удара по ПТУ в Макеевке. По его словам, в бывшем профтехучилище размещали от 500 до 600 мобилизованных, а после попадания ракет здание было разрушено под фундамент.

В качестве подтверждения слов о том, что в ПТУ находилось большое количество личного состава, журналисты обнародовали фото застолья захватчиков, которое было сделано накануне удара из РСЗО HIMARS.

[ + – ] Последствия удара по ПТУ в Макеевке [ + – ] Застолье мобилизованных в ПТУ накануне удара по Макеевке

Несколькими днями ранее в России отказались публиковать списки мобилизованных граждан, которые погибли в результате удара по ПТУ в Макеевке. Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин утверждал, что личной информацией уничтоженных захватчиков могут якобы воспользоваться иностранные разведки.

Также сообщалось, что после нанесения удара по ПТУ в Макеевке Министерство обороны России анонсировало проведение служебного расследования для выяснения обстоятельств гибели мобилизованных.