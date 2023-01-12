Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс Удар по ПТУ в Макеевке

РосСМИ опубликовали кадры застолья "мобиков", погибших в Макеевке при ударе из HIMARS (фото)

Удар обстрел ПТУ Макеевка военная база мобилизованные ВС РФ
Фото: Sputnik | РосСМИ опубликовали новые подробности гибели мобилизованных россиян в Макеевке

Родственники погибших не верят в официальные версии Минобороны и утверждают, что мобилизованных не могли отследить по смартфонам, поскольку российские сим-карты они выбросили еще до пересечения госграницы.

Related video

РосСМИ опубликовали снимок застолья захватчиков, который был сделан накануне удара Сил обороны Украины по ПТУ в Макеевке. Фотография была обнародована российской службой ВВС, которая также пообщалась с родственниками погибших "мобиков".

По словам журналистов, члены семей ликвидированных оккупантов не верят в официальные версии Министерства обороны РФ, которое настаивает, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по ПТУ в Макеевке из-за смартофов, чьи сигналы якобы были запеленгованы.

Один из собеседников утверждает, что мобилизованные выбросили российские сим-карты еще в Ростове-на-Дону.

"Потом их командир водил в специальное место, где они покупали украинские симки. Связывался он с нами по Телеграму… Звонил он нам и 31 декабря три раза, они готовились к празднику, жарили шашлык и накрывали на стол. Последний звонок был в 22 часа по мск, сказал, что сейчас покушают и спать пойдут, устали сильно", — рассказал родственник одного из погибших.

Еще один собеседник поставил под сомнение версию Минобороны РФ о 89 военнослужащих, которые погибли в результате удара по ПТУ в Макеевке. По его словам, в бывшем профтехучилище размещали от 500 до 600 мобилизованных, а после попадания ракет здание было разрушено под фундамент.

В качестве подтверждения слов о том, что в ПТУ находилось большое количество личного состава, журналисты обнародовали фото застолья захватчиков, которое было сделано накануне удара из РСЗО HIMARS.

Удар обстрел ПТУ Макеевка военная база мобилизованные ВС РФ Fullscreen
Последствия удара по ПТУ в Макеевке
Удар обстрел ПТУ Макеевка военная база мобилизованные ВС РФ Fullscreen
Застолье мобилизованных в ПТУ накануне удара по Макеевке

Несколькими днями ранее в России отказались публиковать списки мобилизованных граждан, которые погибли в результате удара по ПТУ в Макеевке. Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин утверждал, что личной информацией уничтоженных захватчиков могут якобы воспользоваться иностранные разведки.

Также сообщалось, что после нанесения удара по ПТУ в Макеевке Министерство обороны России анонсировало проведение служебного расследования для выяснения обстоятельств гибели мобилизованных.