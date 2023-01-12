РосЗМІ опублікували кадри застілля "мобіків", які загинули в Макіївці під час удару з HIMARS (фото)

Родичі загиблих не вірять в офіційні версії Міноборони і стверджують, що мобілізованих не могли відстежити за смартфонами, оскільки російські сім-картки вони викинули ще до перетину держкордону.

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РосЗМІ опублікували знімок застілля загарбників, який зроблений напередодні удару Сил оборони України по ПТУ у Макіївці. Фотографію оприлюднила російська служба ВПС, яка також поспілкувалася із родичами загиблих "мобіків".

За словами журналістів, члени сімей ліквідованих окупантів не вірять в офіційні версії Міністерства оборони РФ, яке наполягає, що Збройні Сили України завдали удару по ПТУ в Макіївці через смартофони, сигнали яких нібито були запеленговані.

Один із співрозмовників стверджує, що мобілізовані викинули росіяни сім-картки ще у Ростові-на-Дону.

"Потім їх командир водив у спеціальне місце, де вони купували українські сімки. Зв'язувався він з нами через телеграм... Дзвонив він нам і 31 грудня три рази, вони готувалися до свята, смажили шашлик і накривали на стіл. Останній дзвінок був о 22-й годині, мск, сказав, що зараз поїдають і спати підуть, втомилися сильно", — розповів родич одного із загиблих.

Ще один співрозмовник поставив під сумнів версію Міноборони РФ про 89 військовослужбовців, які загинули внаслідок удару по ПТУ у Макіївці. За його словами, у колишньому профтехучилищі розміщували від 500 до 600 мобілізованих, а після влучення ракет будівлю було зруйновано під фундамент.

Як підтвердження слів про те, що в ПТУ знаходилася велика кількість особового складу, журналісти оприлюднили фото застілля загарбників, яке було зроблено напередодні удару з РСЗВ HIMARS.

[ + – ] Наслідки удару по ПТУ у Макіївці [ + – ] Застілля мобілізованих у ПТУ напередодні удару по Макіївці

Декількома днями раніше в Росії відмовилися публікувати списки мобілізованих громадян, які загинули внаслідок удару по ПТУ в Макіївці. Військовий комісар Самарської області Олексій Вдовін стверджував, що особистою інформацією знищених загарбників можуть нібито скористатися іноземні розвідки.

Також повідомлялося, що після завдання удару по ПТУ в Макіївці Міністерство оборони Росії анонсувало проведення службового розслідування для з'ясування обставин загибелі мобілізованих.