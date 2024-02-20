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Диджитал Российско-украинская война

Система "Гладиус" для польских HIMARS: разведывательные и ударные дроны усилят артиллерию

Гладиус пусковая установка дроны BSP-U FT-5 пусковая установка BSP-U FT-5
Фото: Милитарный | Самоходная пусковая установка "Гладиус"

Беспилотники комплекса выполняют разведку на расстоянии 100 км без ретрансляторов. При необходимости другие, ударные дроны из комплекта нанесут поражение.

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Польские артиллеристы получили батарейный модуль безэкипажной поисково-ударной системы "Гладиус". Что это такое и какие компоненты в него входят, рассказывает сайт "Милитарный".

Польские военные комплексно подошли к внедрению в артиллерийские подразделения БПЛА. Элементы комплекса осуществляют поиск целей и при необходимости могут поражать их. Новые беспилотники расширяют возможности артиллерийской разведки и способны непосредственно выполнить боевую работу — "Гладиус" включает как разведывательные, так и ударные дроны.

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Главное назначение комплекса — разведка целей для РСЗО "Хомар" (HIMARS и "Чунму") на расстоянии 80-300 км. Кроме того, в общей структуре РСЗО взаимодействуют не только с ударными БПЛА, но и с крылатыми ракетами JASSM на истребителях.

6 мая 2022 года Агентство вооружений Польши и компания WB Electronics заключили соглашение почти на $500 млн по поставке четырех батарейных модулей BSP-U (Bezzałogowy System Poszukiwawczo-Uderzeniowy) "Гладиус" — по одному на каждый дивизионный артполк, которые тогда существовали. В целом соглашение предусматривает поставку десятков разведывательных БпЛА FT-5 и нескольких сотен ударных дронов BSP-U.

Дроны Гладиус BSP-U Fullscreen
Дроны BSP-U системы "Гладиус".
Фото: Милитарный

Многоцелевой дрон FT-5 — двухмоторный планер с Т-образным хвостом. Размах его крыла — 6,4 м, длина фюзеляжа — 3,1 м. Беспилотник может иметь три типа двигателей: электрический (продолжительность полета 3 ч), гибридный (8 ч) и внутреннего сгорания (12 ч). Дрон может быть оснащен оптико-электронной станцией, мини-радаром или станцией радиотехнической разведки. Испытания подтвердили возможность автоматического старта и приземления в ночных условиях. Оператор может управлять дроном на расстоянии более 100 км от пункта управления без ретрансляторов. Сам FT-5 может служить ретранслятором для ударных дронов BSP-U.

Дрон-камикадзе BSP-U оборудован электромотором с винтом. Беспилотник может нести осколочно-фугасную или кумулятивную боевую часть, а в перспективе и термобарическую. BSP-U обладает сложной оптико-электронной системой наведения, возможно с тепловизором. Учебно-тренировочный вариант BSP-UТ идентичен боевому, за исключением имитатора БЧ вместо настоящей.

"Гладиус" совместим с автоматической системой управления артиллерией "Топаз" и оснащен системой искусственного интеллекта EyeQ — она также польской разработки.

Пусковая установка комплекса "Гладиус" размещается на двухосном полноприводном бронеавтомобиле "Варан" с шасси "Татра Форс". Из имеющихся данных не понятно, будет ли одна и та же пусковая установка использоваться для разведывательных и ударных беспилотников. Многие характеристики системы "Гладиус" не публикуются — в частности, данные ударного дрона.

Пока Польша поставляет дроны собственным войскам и блокирует границы, Франция поставляет Украине новые дроны, которые еще даже не пошли в серию. Неназванные французские дроны-камикадзе испытают на российских оккупантах украинские военные.