ВСУ будут иметь право атаковать из F-16 военные цели РФ за пределами Украины, — НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что союзники Киева стремятся, чтобы передача истребителей произошла как можно быстрее, но их эффективность будет большей, если пилоты будут иметь высокий уровень подготовки.

После получения от союзников истребителей F-16 Украина будет иметь право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям за пределами украинских территорий. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода".

На вопрос, когда Украина сможет разместить истребители F-16, Столтенберг ответил, что это невозможно спрогнозировать. Он подчеркнул, что все союзники Украины стремятся, чтобы это произошло как можно быстрее, но добавил, что эффективность F-16 будет больше, если пилоты будут иметь высокий уровень обучения, а экипажи технического обслуживания и другой персонал будут готовы к работе должным образом.

"Поэтому я думаю, что мы должны слушать военных экспертов именно тогда, когда мы будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем быстрее тем лучше", — говорит он.

По словам Столтенберга, каждый союзник будет самостоятельно решать, предоставлять ли Киеву истребители F-16, поскольку у них разная политика. Однако, в то же время, он подчеркнул, что война в Украине является захватнической и Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям за пределами Украины.

Напомним, 21 февраля представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что никто точно не знает, когда Украина получит американские истребители F-16.

15 февраля начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк сообщил, что решение о поставках самолетов F-16 принято. По его словам, Украина не будет объявлять дату получения самолетов.

25 января спикер Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат рассказал, что пока передача истребителей F-16 может быть неуместной из-за того, что не все пилоты обучены. Также еще нужно подготовить инфраструктуру.