ВС РФ оккупировали еще один населенный пункт в Донецкой области, — DeepState (карты)

По данным аналитиков, россияне также продвинулись на Марьинском направлении возле Георгиевки и усилили давление на Орловку. Генштаб ВСУ в утренней сводке не комментировал информацию о захвате врагом еще одного населенного пункта в Донецкой области.

Российским Вооруженным силам на Марьинском направлении удалось оккупировать село Победа. Об этом в четверг, 22 февраля, сообщили аналитики DeepState в Telegram.

Кроме того, по информации экспертов, на том же направлении враг продвинулся возле Георгиевки и усилил давление на Орловку.

В то же время, в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 22 февраля сообщили, что защитники продолжают сдерживать противника в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

Новомихайловка на DeepState

Там, по информации Генштаба ВСУ, российские оккупанты 14 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации имеют достаточно сил и средств для дальнейшего продвижения. Майор ВСУ, заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что на Авдеевском направлении оккупанты будут продолжать это делать.

20 февраля аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись в районе Ласточкино Донецкой области. В тот же день стало известно, что украинские военные разгромили колонну российской техники и отбили вражеский штурм в районе Ласточкино. Также ночью двое российских солдат пробрались в село, однако их ликвидировали бойцы ВСУ.