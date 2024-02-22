"Достанем везде": Гуменюк прокомментировала удар по ВС РФ на полигоне на Херсонщине (видео)

Начальница координационного пресс-центра "Юг" Наталья Гуменюк говорит, что ВС РФ отрабатывали слаженность действий и ВСУ в этом им помогли. По информации журналиста Андрея Цаплиенко, в результате атаки ликвидировано около 60 человек.

Украинские Силы обороны использовали все имеющееся оружие для удара по полигону в Херсонской области, на который приехали военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, чтобы "посмотреть, как будут "зачищать" Крынки". Об этом заявила начальница координационного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. в эфире телеканала "Киев24".

По ее словам, под прицелом украинских защитников оказались российские штурмовые группы, которые проводили тренировки. Гуменюк отметила, что оккупанты отрабатывали слаженность действий и ВСУ в этом им помогли.

"Происходила тренировка штурмовых групп. Они пытались отработать слаженность своих действий. Мы сладили все. Чем работали? Мы используем все имеющееся у нас оружие и мощность. Поэтому не раскрываем для врага всех наших запасов. Пусть понимают, что достанем везде", — рассказала Гуменюк.

Ликвидировали около 60 оккупантов

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, в результате атаки Сил обороны по полигону ликвидировано около 60 человек из армии врага.

Он добавил, что на упомянутом полигоне, который расположен возле села Подо-Калиновка в Юбилейной сельской общине Херсонского района Херсонской области, проводились совместные тренировки подразделений 328-го десантно-штурмового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 81-го самоходно-артиллерийского полка.

Удар по полигону

Напомним, 21 февраля ряд российских Telegram-каналов сообщили, что ВСУ ударили по полигону в Херсонской области. Удар по полигону подтвердили заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась, блогер Сергей Стерненко и военнослужащий Анатолий "Штирлиц" Штефан.

По словам Карася в результате двух прицельных ударов по полигону погибло немало российских бойцов.

"На полигоне в Херсонской области сегодня двумя ударами положили под сто боевиков РФ", — написал он.

Впоследствии Силы обороны юга Украины подтвердили удар по полигону. В публикации говорится о том, что, по некоторым данным, руководство группировки российских оккупационных войск "Днепр" прибыло на полигон в Херсонской области, чтобы "посмотреть, как будут "зачищать" Крынки".

Ранее, 20 февраля, Евгений Карась также отметил, что российские оккупанты понесли большие потери после ракетного удара по одному из военных полигонов в Донецкой области, на котором проводили учения военнослужащих 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.